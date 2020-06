Uomini e Donne, Sonia: “Strane coincidenze”, frecciatina a Federico?

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini dopo la fine della storia con Federico Piccinato: strana frecciatina su Instagram

Aggiornamento delle ore 20.50: Sonia Lorenzini ha contattato Gossip e Tv per chiarire che le sue parole non erano rivolte a Federico Piccinato.

Sonia Lorenzini non risparmia frecciatine su Instagram. Solo qualche giorno fa aveva chiesto rispetto e silenzio sulla fine della storia con Federico Piccinato, ma a quanto pare deve aver scoperto qualcosa che l’ha spinta a sganciare quasi una bomba sul suo ex. Bisogna subito chiarire che non è detto si sia riferita proprio al suo ex, perché il destinatario delle sue parole potrebbe essere chiunque. Non c’è insomma un chiaro riferimento al suo ex fidanzato, ma dato che la loro relazione è terminata da poco il primo nome che salta in mente è proprio quello di Federico. D’altronde non sarebbe la prima volta che una ragazza lancia una frecciatina al suo ex fidanzato dopo la fine della relazione. Insomma, succede dopo la fine di un amore.

Sonia Lorenzini, la pesante frecciatina su Instagram: c’entra l’ex fidanzato Federico Piccinato?

Federico non ha mai parlato della fine della storia con Sonia. Sul suo profilo Instagram compaiono ogni giorno storie e feed, ma nessuno di questi riguarda l’ex fidanzata. Neanche una parola, né un riferimento a lei, ma solo foto con amici e storie sui suoi allenamenti. In questo weekend per esempio si trova a Livigno ed è da lì che pubblica sui social. In queste ore è apparsa una strana storia sul profilo di Sonia, però. L’ex tronista ha scritto: “Ma che belle cose che saltano fuori”. E poi ha scritto tra virgolette queste parole: “Le strane coincidenze della vita”. Chiudere tra virgolette quest’ultima frase lascia pensare che sia una specie di citazione, come se qualcuno avesse detto a lei le stesse parole e lei le abbia riportate oggi, dopo aver scoperto qualcosa.

Sonia Lorenzini su Instagram parla di cose che saltano fuori: cosa avrà scoperto?

Naturalmente sono solo ipotesi, Sonia non ha aggiunto altro nella sua storia su Instagram per cui per scoprire la verità dovremo aspettare ulteriori indizi o dichiarazioni. Per il momento il destinatario più probabile rimane Federico, ma potrebbe trattarsi anche di un’amica o un amico. Da un lato quindi può essersi riferita a lui, e siamo tutti curiosi di sapere cosa ha scoperto. Dall’altro lato però potrebbe riferirsi a qualcun altro visto che aveva deciso di dire basta con le voci sulla storia con Federico.