Uomini e Donne: Silvio, che figura! E Maria scagiona la redazione

A regalare colpi di scena a Uomini e Donne sono ancora i protagonisti del Trono Over. Nel corso della puntata del 6 ottobre 2023, prima crea tensioni in studio Silvio, seguito da Gero Natale e Angelica Margari. Andando con ordine, l’ex corteggiatore di Gemma Galgani siede al centro studio e conferma che la situazione con Donatella è tutt’altro che serena. Principalmente Silvio tende a parlare dell’aspetto fisico e dell’intimità, senza mai raccontare dettagli riguardanti sentimenti o feeling mentale.

E questo già fa discutere sul web. Prima di far entrare in studio Donatella, Maria De Filippi ci tiene a precisare che la redazione ha fatto delle domande a entrambi legati a una futura convivenza per capire se c’è interesse da parte di entrambi, ma non per forzarli in nulla. Questo perché Silvio fa notare che la discussione è iniziata dalle domande della reazione.

Silvio a Uomini e Donne continua a parlare dell’intimità, raccontando di una terza serata travolgente, che descrive come paradiso. Ma improvvisamente Donatella si sarebbe accanita nei suoi confronti inviandogli messaggi per cui si è sentito offeso. La dama cerca di spiegare cos’è accaduto tra loro nei giorni scorsi:

“Gli avevo chiesto per il mio compleanno di venire giù e trovare un bad and breakfast. Tu mi hai detto sì. La sera mi chiama e mi ha parlato della convivenza. Poi ha tirato fuori il discorso che io ho i cani e un figlio. Lì ho buttato giù il telefono”

Silvio continua ad attaccare Donatella, rivelando di aver ricevuto da lei molti insulti dopo quella telefonata, parlando anche di Gemma. “Ti stai inventando le cose, per uscire da una situazione di m.”, attacca lui. “Tu mi volevi impacchettare e portare a casa. In quei giorni eri innamorata persa. Gemma, è gelosa anche di te”, continua, suscitando reazioni negative da parte del pubblico.

Donatella non ci sta e lo accusa di essere “fuori di testa”. La dama, a un certo punto, decide di alzarsi e tornare a sedere al suo posto: “Basta, via! Ma chi si crede di essere! Vai vai, sparisci bugiardo!”. Maria cerca di sistemare la situazione consigliando a entrambi di uscire fuori a parlare, senza telecamere e microfoni, anche perché lei inizia a piangere all’interno dello studio.

Lui non sembra particolarmente dispiaciuto o almeno non lo dimostra. Alla fine decide di andare a parlarne dietro le quinte con calma. Le anticipazioni della registrazione successiva fanno sapere che tra Silvio e Donatella è tornato il sereno dopo questa puntata.

Uomini e Donne, Gero e Angelica: lui si sbilancia, ma solo un po’

Si passa poi a Gero Natale, che al centro studio decide di chiudere la conoscenza appena iniziata con Romina. Quest’ultima è una bellissima dama, con cui il cavaliere è uscito solo per una sera. Romina conferma il racconto di Gero, facendo notare che i loro caratteri sono fin troppo diversi. Infatti, la dama non appare particolarmente delusa e torna a sedere al suo posto.

Maria De Filippi non può fare a meno di chiedere ad Angelica Margari di intervenire, per spiegare se c’è stato qualcosa tra loro dopo la scorsa puntata. La dama inizia a fare un lungo discorso, durante il quale tenta di convincere Gero a riprendere la loro conoscenza, consapevole che tra loro ci sia un grande interesse reciproco.

Lui appare sempre apatico e non esterna alcuna emozione, tanto che Gianni Sperti lo fa più volte notare. Per non parlare di Tina Cipollari, che fa ridere lo stesso cavaliere quando lo stuzzica, imitando il suo “wow”. Alla fine, Gero si sbilancia solo un po’ dicendosi pronto a riprovarci con Angelica. “Finalmente ce l’abbiamo fatta”, esulta la dama.

Ma le anticipazioni purtroppo non sono positive per quanto riguarda la dama. Nella registrazione della scorsa settimana, che ancora deve andare in onda, Gero ha rivelato di non essere interessato ad Angelica. Dunque, a quanto pare, tra i due la conoscenza è giunta definitivamente al capolinea.