Il dating show di Canale Cinque farà il ponte dell’Immacolata e non andrà in onda: i telespettatori criticano la scelta

Uomini e Donne, popolare dating show in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale Cinque, fa il ponte dell’Immacolata: dunque, oltre a non andare in onda giovedì 8 dicembre (da sempre il programma non viene trasmesso durante le festività), non vedrà la luce nemmeno venerdì 9. Sabato e domenica, come di consueto, non ci saranno puntate e quindi il pubblico, per continuare a osservare le dinamiche del Trono Over e del Trono Classico, dovrà attendere lunedì 12 dicembre. A confermarlo ufficialmente anche un post sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione. Tanti saluti, baci e tutti contenti? Non proprio, perché sotto alla comunicazione social è scattata una vera e propria protesta da parte dei telespettatori più affezionati allo show.

Il post divulgato su Instagram che ha dato appuntamento a lunedì 12 dicembre è stato sommerso di critiche. Molti coloro che si sono chiesti perché si sia deciso per uno stop di questo tipo. In particolare decine e decine di fan del programma, sapendo che lo show è registrato, si sono domandati perché si è deciso per lo stop. “Una registrazione in più non cambia nulla”, il mantra ripetuto in rete.

L’altra faccia del successo, viene da dire. UeD, da anni – e questa stagione non fa eccezione -, fa registrare numeri da dieci e lode. Basti pensare che anche in questa edizione Maria De Filippi & Co veleggiano costantemente oltre il 25% di share, intrattenendo quotidianamente più di 2,5 milioni di utenti (a volte avvicinandosi addirittura ai 3 milioni). Trattasi di dati di una prima serata, che vengono ogni giorno fatti segnare il pomeriggio. Mica male. Tanti fan, tanti mugugni, a maggior ragione se si sceglie di fermarsi un po’. Da qui la protesta.

“Il senso di fermarsi mi risulta incomprensibile visto che registrate…”, ha scritto la telespettatrice Cristina, più che perplessa. Gli ha fatto eco Enrico: “Ma il senso di ritornare lunedì per poche settimane tanto è registrato”. Dello stesso avviso Barbara: “Ci potevate fare compagnia venerdì visto che le puntate sono registrate, peccato”. Quindi Giorgia: “Nooo. Ma non ci pensate alle persone che sono sole e che nelle feste si sentono ancora più sole?”. E ancora: “Ma il bello è che è tutto registrato da settimane. Non gli costerebbe nulla mandarlo in onda anche nei festivi. Seguono le feste come le chiusure delle scuole, che sciocchezza!”, il pensiero di Brigitte. Sono seguiti molti altri commenti simili. Non solo…

Qualcuno ha anche notato che il profilo ufficiale di Uomini e Donne non ha ricordato la storica opinionista Paola D’Andrea, deceduta nei giorni scorsi a causa di un cancro. Molto probabile che a breve le sarà dedicato un tributo in studio.