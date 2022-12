Un fulmine a ciel sereno scuote la redazione di Uomini e Donne, in queste ore in lutto: è morta nelle scorse ore Paola D’Andrea, una delle più note ex opinioniste del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ad annunciarlo poco fa è stata Rosa Chiarelli, un altro volto noto del parterre della trasmissione che con un contenuto pubblicato sui social ha voluto rendere omaggio alla donna.

“Ciao amica mia” ha scritto Rosa Chiarelli come didascalia al suo post Instagram, condividendo uno scatto in compagnia di Paola D’Andrea mentre entrambe erano a bordo di un’auto.

Paola D’Andrea di Uomini e Donne: le cause del decesso

Almeno per il momento non ci sono ulteriore informazioni sulla scomparsa dell’ex volto di UeD. Tuttavia, grazie alla risposta ad un commento da parte di Rosa Chiarelli, i telespettatori hanno avuto modo di avere un dettaglio in più in merito. Quando una follower le ha scritto, incuriosita, di cosa fosse morta, Chiarelli si è limitata a rispondere “Di un brutto male”.

La notizia è ancora molto fresca e, almeno per il momento, né la redazione del programma né tantomeno Maria De Filippi stessa si sono espressi sul tragico evento. Resta ora da capire se e come lo show renderà omaggio alla donna in qualche modo, magari con un messaggio in una delle prossime puntate che verranno registrate in questi giorni.

Un nuovo lutto nel programma a pochi mesi dall’addio a Piero Sonaglia

Nel giro di pochi mesi, il programma di Canale 5 si ritrova così costretto a salutare per sempre un altro volto che ha fatto la storia del programma. Appena 8 mesi fa, infatti, Uomini e Donne aveva detto addio a Piero Sonaglia, amatissimo assistente di studio di svariati programmi della fascino PGT.

Sonaglia era molto amato dal pubblico, a tal punto da essere persino diventato protagonista di tormentoni e meme dedicati al programma. “Piero, aggiungi una seduta” era diventata una frase cult per la trasmissione, visto che spesso la conduttrice chiedeva all’operatore di attivarsi per sistemare lo studio.

La notizia del decesso in quel caso era stata data dal regista Roberto Cenci, con un commosso post pubblicato sul suo profilo Instagram.