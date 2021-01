Uomini e Donne, Sharon Bergonzi ha partorito: è nata la seconda figlia

By

Sharon Bergonzi ha partorito: è nata la sua seconda figlia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce una femminuccia oggi. L’annuncio della seconda gravidanza è arrivato la scorsa estate, nel mese di agosto precisamente, e i fan erano felicissimi. La famiglia di Sharon ha accolto oggi la secondogenita di casa. La piccola è venuta al mondo oggi, domenica 10 gennaio 2021. Sharon ha partorito stamattina, ma ha annunciato il lieto evento in serata pubblicando anche la foto della piccola.

Non si vede bene il viso della piccola, ma magari la presenterà ai suoi follower nei prossimi giorni. Nel messaggio che ha accompagnato il tenero scatto non ci sono molti dettagli: il nome della figlia è Bianca ed è nata alle 11.14 di stamattina. Sharon è diventata mamma bis oggi e non può che essere felicissima. Oggi è il suo secondo giorno più bello della vita, dopo la nascita del primogenito Luigi. Il piccolo ha oggi due anni ed è venuto al mondo nell’estate del 2018.

Sharon Bergonzi, la vita dopo Uomini e Donne: era una corteggiatrice di Andrea Cerioli

Sharon è stata una corteggiatrice di Andrea Cerioli durante il primo trono – è tornato la seconda volta a distanza di anni e ha scelto Arianna Cirrincione -. Era il 2014 quando il pubblico ha conosciuto Sharon nello studio di Uomini e Donne, ma non fu molto fortunato questo percorso dell’ex tronista. Sharon era la favorita alla scelta, la rivale nel trono era Valentina Rapisarda ma alla fine Andrea decise di non scegliere nessuno. Tuttavia ci fu il colpo di scena, perché dopo pochi giorni Valentina e Andrea furono avvistati insieme e tornarono in studio a confermare di essersi fidanzati.

Sharon Bergonzi dopo questa esperienza nel mondo della televisione non è più tornata in tv. Si è allontanata dallo spettacolo e ha incontrato l’uomo della sua vita. Sharon si è sposata il 28 dicembre del 2016 ed è diventata mamma per la prima volta due anni dopo. A distanza di ulteriori due anni, oggi Sharon è diventata mamma della sua seconda figlia, Bianca. E la famiglia cresce sempre di più.