Uomini e Donne oggi, Sharon Bergonzi mamma: è nato il primo figlio

Oggi Uomini e Donne, Sharon Bergonzi ha partorito: è nato Luigi

Tantissimi auguri all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Sharon Bergonzi. La giovanissima ragazza ha dato alla luce il suo primogenito. Dopo le nozze con il suo attuale marito Valerio, la non scelta di Andrea Cerioli fece sapere sapere di essere incinta attraverso i social network. In questi ultimi nove mesi, la donna ha postato delle dolci e tenerissime foto con il pancione e i fan le sono sempre stati accanto. A dare il benvenuto al piccolo Luigi è stato suo papà. Su Instagram è infatti apparsa la foto della manina del bambino con il braccialetto azzurro dell’ospedale. Il bimbo è nato nella notte del 28 Giugno 2018, più precisamente alle 00:28. A darci notizie sul parto è anche la mamma dell’ex corteggiatrice del Trono Classico. La signora rivela su Facebook che è stato un travaglio di ben diciannove ore ed ha anche dichiarato di essere orgogliosa della sua piccola. In attesa di maggiori dettagli e foto, noi di GossipeTv facciamo i nostri auguri alla bellissima Sharon e diamo il benvenuto a Luigi.