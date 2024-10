Uomini e Donne: sfilate surreali e classifica. Sorrentino divide

La puntata di Uomini e Donne di oggi inizia con la sfilata delle dame condotta da Tony di Tempration Island. Maria De Filippi ha deciso di dare a lui questo compito oggi. Il titolo della sfilata è Brivido caldo in una notte di luna piena. La prima a salire sulla passerella è Cristina Tenuta, la quale rappresenta una Barbie. Tenta di coinvolgere Armando Incarnato, il quale però non accetta di seguirla. A questo punto, la dama si reca da Mario Cusitore, che sale con lei sulla passerella.

Armando, che nella puntata di ieri è scoppiato a piangere, le dà un bel 2. Cristina ammette di essersi avvicinata a lui per affetto dopo averlo visto in un momento drammatico. Incarnato, però, non crede alle sue parole. La seconda a sfilare è Barbara De Santi, che inizialmente fa il suo ingresso vestita da lupo. Alla fine si spoglia, con delle difficoltà, restando con un abitino bianco. È il turno di Morena, la quale punta sulla sensualità, con intimo e vestaglia neri. La dama porta con sé sulla passerella Mario.

questo programma non è reale #uominiedonne pic.twitter.com/4DN6iZbRTq — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) October 4, 2024

In realtà, la maggior parte dei fan delle sfilate del Trono Over di UeD attende di vedere Gemma Galgani, che negli anni sulle passerelle in studio ha sempre riservato colpi di scena. La dama torinese questa volta non riserva particolari sorprese. Entra in studio con un completo giacca e pantalone di pelle rosso e dà vita a un ballo sensuale per i cavalieri. Senza particolari colpi di scena e senza spogliarsi, Gemma riesce anche questa volta a ottenere voti alti. Secondo il pubblico, però, sono ormai lontani i tempi in cui riusciva a prendersi la scena durante le sfilate.

Tocca poi ad Alessia, la quale entra con un cappotto bianco, che poi toglie restando con un abitino rosa. È il turno di Giada, la quale sale sulla passerella in reggiseno, pantaloni in pizzo e camicia bianca aperta, mentre balla. Con un abito lungo e colorato, arriva Ida Pavanelli. Arriva sulla passerella anche Aurora Tropea, la quale sfoggia inizialmente un outfit serioso. A un certo punto, toglie la giacca e resta con un sensuale body bianco e i jeans.

Subito dopo è il turno di Anna Gloria, la quale opta per un abito verde romantico ed elegante. Sabrina, invece, si presenta con outfit estivo da mare. Tocca poi a Margherita, che sale sulla passerella con un lungo abito nero con glitter, molto elegante. L’ultima a sfilare è Ilaria, che Olga per un lungo abito

Nel corso della sfilata si accendono varie polemiche, tra cui quella con protagonista Mario. Tina Cipollari spiega di trovare sbagliato in fatto che quasi tutte le dame si recano da Cusitore durante la propria sfilata. Prima di finire il suo lavoro, Tony afferma di avere il piacere di vedere l’opinionista sfilare. Maria De Filippi gli fa sapere che oggi è di cattivo umore. Intanto, Tina rifiuta di salire sulla passerella.

Ecco la classifica:

Alessia Gemma Ida Barbara Ilaria Anna Gloria Giada Sabrina Margherita Cristina Morena Aurora

Alla fine vince Alessia e Maria De Filippi chiede a Tony di mettere un po’ di musica per far ballare tutti. “Prego dottoressa”, risponde felice l’ex volto di Temptation Island.

Uomini e Donne: Francesca Sorrentino di nuovo in lacrime

In attesa di scoprire la classifica della sfilata, Maria De Filippi fa sedere al centro studio Francesca Sorrentino, la quale ha visto quattro corteggiatori nei giorni precedenti, a cui si è raccontata. Prima di vederli, ha ricevuto il sostegno degli altri tre tronisti, in quanto di recente ha espresso le sue ansie e le sue difficoltà. Subito dopo l’esterna, Francesca è scoppiata a piangere. Il pubblico è diviso in questo momento. C’è chi crede che la Sorrentino fosse ancora pronta per questo percorso, in quanto ancora innamorata dell’ex fidanzato Manuel Maura.

Ma c’è anche chi empatizza con lei, ammettendo di avere come lei difficoltà a gestire l’ansia in momenti particolari e importanti. Oggi in studio, Francesca non riesce di nuovo a trattenere le lacrime. Intanto, anche altri presenti si commuovono, come Martina De Ioannon. Con il dating show di Maria De Filippi, in realtà, Sorrentino potrebbe riuscire finalmente a superare le sue insicurezze.