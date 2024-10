UeD: De Filippi fa a pezzi Armando, poi il pianto. Cosa non torna

La puntata di Uomini e Donne di oggi inizia con il ritorno di Maura in studio. La dama scende per conoscere Mario Cusitore. Quest’ultimo resta spiazzato e ricorda che con Gianluca, l’ex cavaliere con cui lei aveva lasciato la trasmissione, ha un buon rapporto. Mario vorrebbe conoscerla, ma teme di fare un torto. Non c’è un’amicizia con Gianluca, ma è comunque in difficoltà oggi. Per aiutarlo, Maura gli consiglia di fare un ballo prima.

Alla fine, Cusitore decide di dare una possibilità alla dama. Tina Cipollari attacca Mario, accusandolo di aver fatto solo una sceneggiata. Sotto attacco finisce anche Maura, quando Barbara De Santi fa notare che si è lasciata da mesi con Gianluca e avrebbe potuto cercare fuori Cusitore nelle settimane scorse. Invece, a detta della dama e di Tina, avrebbe atteso il suo ritorno nel programma e avrebbe chiesto di conoscerlo solo per stare sotto le telecamere.

Intanto, interviene Armando Incarnato, il quale crede che Mario sia incoerente: “Ti metti al centro studio e prendi in giro tutte”. Come sempre, Maria De Filippi interviene in difesa di Cusitore. Stranamente la conduttrice cerca sempre di rendere Mario il più sereno possibile in studio e trova un modo per difenderlo dagli attacchi. Vedendo Incarnato scagliarsi contro Cusitore, ecco che De Filippi parte all’attacco:

“Tu Armando però non sei qui a parlare male di Mario tutto il tempo. Puoi, per l’amore di Dio, però non sei qui per lui!”

Il pubblico è sempre più stranito da questa voglia di Maria di difendere in qualunque situazione Mario, dopo che nella passata edizione con Ida Platano è uscito fuori chiaramente che avesse mentito più volte in studio. Nonostante questo, Cusitore è entrato nelle grazie della padrona di casa.

A fine puntata, De Filippi cerca un confronto con Armando, avendo saputo dalla redazione del suo dispiacere per quanto accaduto:

“Dobbiamo chiarire Armando. Mi hanno detto che ci sei rimasto male, ma io non ce l’ho con te. Perché non la vivi con serenità? Su Mario si vedrà. Io penso tu debba fare altre cose che concentrarti su di lui”

A questo punto, Incarnato non trattiene le lacrime e confessa:

“Il problema non sei tu, Mario… il problema sono io, il contesto… Non ci riesco, non è lui. Io ormai ho perso la fiducia negli esseri umani. Non ci riesco, non so perché. A volte venire mi sembra… ma che vengo a fare? Non mi interessa neanche quello che dicono gli altri. Le ferite non si vedono, ma dentro sono aperte, sanguinano e fanno male. Mi ero promesso di non piangere più. Non ce la faccio più. Sono più giorni che non mangio che quelli che mangio. Sono situazioni che vivo che lui e nessuno può capire. Io non merito la sua assenza. Il papà c’è sempre stato, rivoglio quello che ho perso e se non lo trovo sono scontroso con tutti, devo sfogare. Non trovo aiuto”

Durante questa sua ammissione, Mario si alza dalla sua sedia e va a stringergli la mano. De Filippi, intanto, si dice dispiaciuta per questa delicata situazione privata di Armando, il quale sta male per il rapporto che ha attualmente con la figlia.

Uomini e Donne: Maria De Filippi entra in difesa di Sabrina

La puntata va avanti con Gabriele, Angelo e Tommaso seduti di fronte a Sabrina e Alessia. Si accende una discussione con protagonisti Sabrina e Gabriele. De Filippi prende le difese della dama, la quale aveva deciso di dare l’esclusiva al cavaliere, sperando di essere ricambiata. Tina trova che sia incoerente in quanto ha accettato di conoscere anche Angelo. Quest’ultima chiude questa conoscenza nella puntata di oggi, mentre Barbara De Santi la attacca, e continua a mostrare interesse per Gabriele.

Mentre Alessia chiude con quest’ultimo, in quanto non prova per lui attrazione fisica, Maria De Filippi ritiene che Sabrina non stia sbagliando a stoppare la conoscenza con Angelo, in quanto non si sono neppure mai visti.