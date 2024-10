Uomini e Donne sfilata: cosa spiazza Maria, dame feroci, Mario flop

La puntata di oggi di Uomini e Donne è caratterizzata dalla sfilata dei cavalieri, con Tony di Temptation Island a condurla. Il primo a salire sulla passerella è Mario Cusitore, con la canzone My heart will go on (Celine Dion), iconica canzone del film Titanic. Infatti, il cavaliere cerca di ricreare, con Margherita, la famosa scena di Rose e Jack sulla nave. La dama, però, non si scioglie, anzi gli dà come voto 1. Inoltre, Mario sembra non convincere molto l’intero parterre, tanto che riceve voti bassi. La tattica di Cusitore di sfilare scegliendo uno dei film più romantici e apprezzati al mondo non funziona. La sua delusione dopo il flop è evidente.

Arriva il momento di Mario Verona, vestito da Zack, protagonista dell’iconico film Ufficiale e Gentiluomo. Consegna il suo cappello a Valentina e la vinta a salire con lui sulla passerella, per un bel lento. Marcello Messica, invece, sceglie di interpretare Hugh Grant in uno dei suoi film. Poi è il turno di Diego Tavani, che stupisce tutti. Il cavaliere porta sulla passerella una sua versione di Dirty Dancing, ballando con Cristina Tenuta. Il cavaliere riceve voti molto alti e i complimenti di tutti, anche di Maria De Filippi e Tony.

Come Verona, anche Gabriele sceglie di indossare i panni dell’Ufficiale e gentiluomo. Il cavaliere si reca da Prasanna, a cui consegna il suo cappello. Vorrebbe ballare con lei, ma inizialmente quest’ultima si oppone. Alla fine la convince e la prende anche in braccio. Nel frattempo, Sabrina scrive subito il suo voto, un 2. La stessa Prasanna gli dà 1 come voto. “Voti pazzeschi”, afferma sconcertata Maria De Filippi oggi a UeD, notando i voti bassissimi. Anziché invitare Sabrina a ballare, Gabriele invita proprio la dama che si trova seduta al suo fianco.

Lui si giustifica dicendo che doveva concludere la sfilata prendendo in braccio una donna e Prasanna gli è sembrata quella più adeguata. Arriva il turno di Bilal, il quale sceglie di sfilare fingendo di scattare delle foto alla dama Mary, che sta al gioco. Anche lui riceve voti abbastanza bassi. Gianni Sperti fa notare che le dame stanno votando in modo negativo e De Filippi sottolinea la cosa.

Da qui si evince che le dame sono decisamente più esigenti rispetto ai cavalieri, che solitamente si lasciano andare a voti molto più alti. A cambiare un po’ la situazione è Alessio Pili Stella, il quale porta il film Top Gun, togliendo la maglietta e mettendo una camicia. Quando sfila Juri, sulla passerella finisce Ilaria, protagonista di un acceso dibattito delle scorse puntate di UeD. Cristina Tenuta gli dà un 4, palesando i suoi sospetti: “C’è qualcosa di più tra voi, c’è qualcosa che non dite”. Ha raccolto buoni voti Tommaso, con la sua eleganza.

Tocca poi a Massimo, il quale non convince particolarmente le dame. Le dame, a differenza dei cavalieri, sono molto critiche. Si alzano i voti per Matteo, il quale riceve un bel 10 da Margherita. Anche Angelo decide di portare sulla passerella il film Ufficiale e gentiluomo. Francesco sale sulla passerella, invece, vestito da Zorro, il quale va abbastanza bene. La sfilata finisce e arriva il momento di scoprire la classifica.

Diego

Marcello

Alessio – Marcello

Francesco – Matteo

Mario Cusitore

Juri – Tommaso – Angelo

Bilal

Massimo

Gabriele

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino: Paolo le dà divertimento, Martina vicina a Ciro

La puntata va avanti con Francesca Sorrentino a UeD. La tronista è uscita in esterna con Paolo, un corteggiatore che inizialmente aveva deciso di eliminare. Il ragazzo ha deciso, inaspettatamente, di portarla in un locale per divertirsi. “Più che divertita mi sembra ubriaca”, ironizzano, durante la messa in onda della puntata, i telespettatori sui social. In particolare, attira l’attenzione mentre ride e scherza sul divanetto del locale.

Al centro studio siede, subito dopo, Martina De Ioannon. Quest’ultima ha portato in esterna Ciro, il quale inizialmente ha finto di non volersi presentare per farle un dispetto. Poi hanno trascorso dei bei momenti insieme. Oggi in studio Martina ha un battibecco sia con Mattia che con Ciro. Alla fine decide di ballare con Giamarco. Ed ecco che Ciro chiede ad Amal, corteggiatrice di Michele e Alessio, di ballare insieme. La ragazza non sa che fare e ammette che sarebbe meglio per lei prendere un caffè alla macchinetta. Finisce così la puntata di oggi.