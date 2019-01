Uomini e Donne serale: arrivano le parole di Giulia De Lellis

Uomini e Donne serale, parla Giulia De Lellis: le parole dell’influncer

Il progetto di Uomini e Donne serale sta prendendo forma. Febbraio, mese in cui verrà messo in onda su Canale 5, s’avvicina e iniziano a trapelare le prime anticipazioni. Ieri è stata Raffaella Mennoia a parlare, oggi si è fatta viva Giulia De Lellis, che come ormai è noto sarà una delle protagoniste dello show. L’influencer, che si è fatta conoscere al grande pubblico proprio nel programma di Maria De Filippi, tornerà nel salotto che l’ha consacrata. E lo farà in una veste nuova. I rumors sussurrano che assieme a Gemma Galgani sarà una sorta di narratrice / accompagnatrice delle scelte dei tronisti.

Giulia De Lellis pronta per il serale del programma che l’ha lanciata: “Testa tra le nuvole”

“Oggi torno a casa, sistemerò tutte le mie cose e poi partirò per questo nuovo progetto che mi sta a cuore: speciale Uomini e Donne Serale”, scrive Giulia sul suo profilo Instagram, confermando di fatto le indiscrezioni sulla sua presenza che circolavano da giorni. L’ex di Andrea Damante è raggiante e non vede l’ora di iniziare a lavorare per il progetto: “In questo momento mi sento così, con la testa fra le nuvole.. Voi come state?”. Naturalmente non ha mancato di menzionare negli hashtag e nei tag finali l’amica Raffaella Mennoia e ciò di cui sarà partecipe, ossia le scelte dei tronisti (#lascelta).

Raffaella Mennoia, Uomini e Donne Serale: “Prima parte in villa con i corteggiatori, poi ci sarà la scelta. Iniziamo con Teresa”

Nella giornata di ieri è stata Raffaella Mennoia a parlare del programma in cantiere, offrendo qualche anticipazione: “Ho postato adesso una foto con me, Teresa e un’altra mia collega per ricordarvi che a breve comunicheremo il giorno della scelta serale Uomini e Donne. Ci sarà una prima parte in villa con i corteggiatori, poi ci sarà la scelta. Quindi appena sapremo la data ve la comunicheremo… iniziamo con Teresa”, ha fatto sapere il braccio destro di Maria De Filippi, attraverso i suoi canali social.