Segnalazioni su Armando Incarnato. Lui che ne sa sempre più degli altri e ne ha per tutti nello studio di Uomini e Donne, sta per essere travolto nuovamente da un pettegolezzo che è già andato in onda su Canale 5. Quasi due anni fa infatti si è già parlato di Janet, l’ex fidanzata di Armando, e lei stessa è stata ospite in studio per affrontare l’argomento. In realtà Janet era stata tirata in ballo per alcuni suoi comportamenti e per delle foto che postava per far capire di essere insieme a Incarnato. Molte cose non tornavano, il pubblico mandava segnalazioni agli altri protagonisti del programma e alla fine la bomba è esplosa.

All’epoca si era parlato di messaggi cattivi e volgari di Janet mandati a Veronica Ursida, che aveva frequentato Armando. La sua ex si era scusata ma aveva negato di aver esagerato, come sosteneva invece Veronica. Quest’ultima però aveva mostrato i messaggi a Gianni e Tina, che avevano parlato di parole volgari che non potevano essere lette ad alta voce. In più si era parlato di foto di Janet a casa di Armando. Lui ha giustificato il tutto parlando di un’amicizia nata dopo una storia d’amore molto intensa, ma finita. Anche Janet aveva negato di essere la fidanzata di Armando, ma in studio era un due contro tutti.

A quanto pare le segnalazioni su di loro non sono ancora finite. A distanza di due anni infatti è arrivato un nuovo messaggio a Deianira Marzano da parte di un parente o una parente di Armando. Forse un cugino di secondo o terzo grado, questo si intuisce nonostante sia stata cancellata la parentela nel messaggio, su richiesta. Questa la nuova segnalazione su Armando e Janet:

“Una volta a persone a me molto vicine parlava di questa ragazza come la sua fidanzata. Lavora nel suo negozio di parrucchiere”

Il salone è protagonista anche di una seconda segnalazione, anche se questa desta meno scalpore. Oggi Armando è andato a fare i capelli al salone di Janet, si è capito da una foto postata da lui. La cosa ha insospettito alcuni, ma chi ha seguito la vicenda all’epoca sa che i due sono rimasti in buoni rapporti. Anzi, forse addirittura ottimi rapporti. Armando già a gennaio del 2020 aveva detto che il salone era di Janet, lo aveva regalato a lei per ripagarla di tutto il bene che gli aveva fatto negli anni. Vederlo del suo locale quindi sarebbe normale, visto che hanno dichiarato pubblicamente di avere un buon rapporto.

Resta l’altra segnalazione, il messaggio in cui hanno raccontato che Armando parlerebbe di Janet come sua fidanzata. La loro storia è durata cinque anni, ma si sono lasciati senza rancori. “Non tutte le storie d’amore finiscono con l’odio”, aveva detto un Armando particolarmente preoccupato di difendere e proteggere Janet. Un atteggiamento che aveva insospettito ancor di più lo studio, visto che solitamente lui attacca le donne. Anche quelle che ha frequentato.