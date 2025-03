Uomini e Donne, segnalazione trono Gianmarco. I fan sconvolti: “Ha un copione”

Le sorprese a Uomini e Donne non mancano mai. Come ben tutti sanno, oramai sta procedendo sempre di più a gonfie vele il trono di Gianmarco, reduce dal rifiuto di Martina avvenuto oramai qualche mese fa. Contro ogni aspettativa, Gianmarco ha cominciato ad apprezzare sempre di più la presenza di alcune corteggiatrici nello studio, in modo particolare Francesca con cui si trova davvero molto bene. Poi c’è Cristina, che subito ha diviso il pubblico per il suo modo di fare e considerata una donna da una personalità molto forte. Proprio su di lei è esploso uno scoop: infatti, andando sul suo profilo Instagram, nei contenuti in evidenzia ci sono alcune foto con Rama Lila, personaggio storico del programma.

Rama Lila, infatti, è stata una corteggiatrice fortissima e davvero tanto amata, così tanto che è rimasta nella storia della trasmissione. Proprio per questo motivo, molti hanno accusato Cristina di avere la sua amica dietro, che la consiglia e le dice come muoversi per arrivare allo scopo della scelta finale. I sospetti su Cristina ad oggi sono davvero tanto forti e sui social non sono mancate le polemiche.

ma infatti il personaggio di cristina è proprio scritto e diretto dalla regia di rama lila secondo me #Uominiedonne — Elle (@Elle99088470574) March 6, 2025

Uomini e Donne, Cristina nel mirino del web

In ogni caso, sui social sono già nate le prime preferenze. Come dicevamo Cristina ha qualcuno che fa il tifo per lei, ma la maggior parte del web punta tutto su Francesca, che con la sua dolcezza e ironia ha fatto breccia nel cuore del tronista fin dal primo giorno. Troppo presto per parlare di scelta, anche se per Martina le cose sono andate proprio così, perché Ciro era arrivato all’inizio e alla fine è stato proprio lui l’uomo che ha deciso di portare a casa.

E a proposito di Martina, c’è chi ancora ci spera in un colpo di scena. Dopo che Gianmarco ha speso per lei belle parole in studio, per i vecchi fan sarebbe bello se lei scendesse le scale a corteggiarlo. Un sogno ancora irrealizzabile, considerato che Martina ad oggi appare più felice che mai sui social con Ciro. Ovviamente, le persone si augurano anche che lei possa continuare ad esserlo e che non si ritrovi di nuovo col cuore spezzato, dopo aver già sofferto tanto in passato per le sue vecchie relazioni.