Ciro e Martina: novità inaspettata per i due. Sapranno gestirla?

Chiunque abbia incrociato la nuova coppia formata da Martina e Ciro dice che sono innamoratissimi. In effetti i due non nascondono i loro sentimenti. Ogni post sui social racconta la love story in corso. Martina mostra numerosi flash della loro vita di coppia. Sia quando sono tutti in tiro per uscire che quando sono in tuta e pantofole a casa per guardare un film o studiare. Malgrado i tanti dubbi dovuti alla lontananza la nuova coppia targata Uomini e Donne sembra davvero procedere a gonfie vele. Sono lontane le discussioni a tre con Gianmarco e Ciro può coccolarsi la sua Martina. È di oggi però la notizia rilasciata da Deianira Marzano secondo cui i due avrebbero in corso un progetto televisivo. Nessuno indovina?

È già! Si tratta proprio del programma estivo per eccellenza ovvero Temptation Island. Secondo quanto dichiarato da Deianira, Ciro e Martina potrebbero essere già pronti a partecipare al nuovo programma televisivo. Neanche il tempo di spazzare via i petali rossi che i due si ritrovano nuovamente distanti ed in televisione. Per Martina, l’altr’anno, Temptation Island è stato sicuramente un passaggio importante. La decisione, sofferta, di lasciare Raul Dumitras ha portato la bionda romana ad approdare nei “lidi De Filippiani”. Cosa potrà accadere in questa nuova edizione. I due saranno sufficientemente forti da sostenere il peso della distanza e la provocazione delle altre persone?

Martina e Ciro potrebbero stupirci rifiutando Temptation

Difficile dire se l’amore tra Ciro e Martina supererà gli ostacoli dei vari tentatori. Però ci piace soffermarci su un altro tipo di ragionamento. Perché mai una giovane coppia che si è appena formata e che si dichiara così innamorata vorrebbe partecipare ad un programma che spesso conduce alla separazione definitiva? Possibile che ormai sia impossibile interrompere un percorso televisivo e preferire, quindi, la vita privata. In fin dei conti Martina ha un percorso lavorativo già avviato e collaudato. Così come Ciro che si è persino laureato durante il percorso a Uomini e Donne.

Ha davvero poco senso che una coppia che si è formata da pochi mesi debba partecipare a Temptation. Così, anche se si tratta di una voce di corridoio, noi speriamo che Martina e Ciro ci stupiscano. Per quanto siamo certi che farebbero “spettacolo”. Conoscendo i caratteri di entrambi. Sarebbe davvero unico se si distinguessero preferendo il bene personale a quello economico. Non ci resta che aspettare…