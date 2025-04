Uomini e Donne, segnalazione trono Gianmarco: Cristina si inchioda da sola

Cristina o Francesca? Questo è il dilemma che ha colpito i fan di Uomini e Donne in questo periodo, che si sono appassionati al trono di Gianmarco Steri, l’ex corteggiatrice di Martina. Se Francesca ha conquistato gran parte dei telespettatori, al contrario Cristina è finita fin da subito nel mirino di tutti per il suo atteggiamento che non piace molto ai fan, per non parlare delle segnalazioni che ci sono state sul suo conto. Conoscenze con ex persone del programma e non solo, la sua presunta frequentazione col calciatore Eric Garcia Martret ha fatto discutere per diverse settimane. I due si seguono su Instagram, o forse dovremmo parlare al passato, perché nelle ultime ore Lorenzo Pugnaloni ha fatto notare che Eric e Cristina hanno smesso di seguirsi sui social.

Un gesto che purtroppo non è servito a spegnere il fuoco ma che lo ha alimentato solo di più: per molti infatti questa è la conferma del fatto che tra i due potrebbe esserci stata davvero una frequentazione e che questo sarebbe stato un gesto concordato per far cessare le chiacchiere sul loro conto. E, ovviamente, è accaduto l’esatto contrario.

Cristí una poteva avere il dubbio che tu fossi stupida (non sai formulare una frase di senso compiuto da 3 mesi) ma così ci hai dato proprio la certezza #coatters pic.twitter.com/VlNBFKZFKW — 𝐞𝐟𝐟𝐞. (@scorpiobabyJJ) April 6, 2025

Gianmarco Steri chiuderà con Cristina?

Se durante i primi momenti Gianmarco sembrava completamente assuefatto dalla presenza di Cristina, di recente ha cominciato a tirare fuori il carattere. Nell’ultima puntata che è andata in onda, infatti, ha rivelato di avere un po’ di dubbi sulla sua sincerità. Il pubblico condivide le sue preoccupazioni in merito e ora su X non si sta parlando d’altro che di questa ultima mossa social della corteggiatrice che certamente non è stata molto furba.

Per settimane infatti tutta l’attenzione è stata concentrata su questa presunta frequentazione tra Cristina e il calciatore, motivo per cui avevano gli occhi di tutti addosso e questa mossa non poteva di certo passare inosservata. Adesso tutti si domandano come reagirà Gianmarco quando lo scoprirà e se questa volta deciderà una volta e per tutte di mettere un punto alla sua conoscenza con Cristina all’interno della trasmissione e di proseguire, per il momento, solo con Francesca.