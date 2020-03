Uomini e Donne Sebastiano e Denise, parla lui: “Mi pento, la amo”

Trono Over, Sebastiano Mignosa nega di aver tradito Denise Pantano e dà la sua versione dei fatti

Sebastiano Mignosa ha risposto alle dichiarazioni di Denise Pantano. La storia tra i due protagonisti del Trono Over è finita, ma pare che Sebastiano non abbia intenzione di arrendersi. Denise ha dichiarato chiusa la relazione dopo alcuni comportamenti di Sebastiano che non ha gradito molto, oltre a dei messaggi con altre ragazze che ha scoperto quando sono tornati insieme dopo una piccola crisi. L’ex Dama di Uomini e Donne sembra non volerne più sapere di questa storia d’amore, al contrario Sebastiano invece vuole riconquistarla e ha negato di aver tradito Denise. Nonostante lei si sia sentita tradita, e lui ne è consapevole, lui ha detto che non c’è stato nessun tradimento e che su questo non ci piove.

Uomini e Donne, Sebastiano non ha tradito Denise con un’altra: “Rapporto virtuale, mi confidavo”

A Isa e Chia Sebastiano ha raccontato che la chat di cui ha parlato Denise esiste e che alcune frasi possono essere fraintendibili, ma lui non sente di aver tradito Denise. Queste le sue parole: “Voglio sia chiaro che io e questa persona non ci siamo mai incontrati e il nostro è stato un rapporto virtuale, fatto di messaggi. […] Mi confidavo con lei perché pensavo che essendo donna probabilmente avrebbe potuto aiutarmi davvero e darmi dei consigli utili”. Insomma, questa donna della chat sarebbe una sua amica, tuttavia è consapevole di aver fatto degli errori. “Tutto scaturito dalla rabbia, sicuramente non giustificabile, e da alcune insicurezze che avevo per degli atteggiamenti di Denise che mi facevano male”, ha dichiarato a tal proposito.

Sebastiano e Denise del Trono Over torneranno insieme? “Non voglio arrendermi”

Nonostante tutto, Sebastiano è ancora innamorato di Denise: “Ho avuto un atteggiamento infantile di cui mi pento, ma ciò non toglie che quello che provo per lei è ancora solido. Una cosa posso dire con tutta certezza, cioè di amarla più della mia stessa vita e dell’aria che respiro! L’amore, se è vero amore, vince su tutto, quindi io non voglio arrendermi”. Sebastiano ha anche ammesso di aver contattato l’ex compagno di Denise e di averlo fatto per insicurezza, ma ha capito di aver sbagliato su questo. Oggi Sebastiano e Denise si sentono di nuovo con qualche messaggio, ma lei è ancora ferita e arrabbiata. Riusciranno a fare pace?