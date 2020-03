Uomini e Donne Denise e Sebastiano, dettagli tradimenti: parla l’ex Dama

Uomini e Donne Over, Denise Pantano rivela i dettagli dei tradimenti di Sebastiano Mignosa dopo la rottura

Denise e Sebastiano del Trono Over si sono lasciati recentemente, ma oggi è lei a tornare a parlare e rivelare dei dettagli sulla rottura. L’ex Dama ha raccontato gli ultimi mesi vissuti con Sebastiano e come è arrivata alla decisione di mandarlo via di casa. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne e nonostante diverse discussioni e poca chiarezza in studio, avevano lasciato insieme il Trono Over ed erano riusciti a trovare il loro equilibrio come coppia. Tutto è andato a gonfie vele, fino a quando Denise non ha cominciato ad avere dei sospetti sull’ex compagno e ha scoperto di essere stata tradita. Ha parlato di un paio di tradimenti, ma “in modo profondo”. A dicembre Denise ha scoperto che Sebastiano ha contattato il suo ex, con cui non è finita bene, per chiedere delle informazioni sul suo passato sentimentale.

Denise e Sebastiano si sono lasciati: scoppiata la coppia del Trono Over

Questo episodio li ha portati a litigare pesantemente e per tutto il mese di dicembre non si sono sentiti. A Isa e Chia, Denise ha rivelato: “Venivo a sapere che lui piangeva con Pamela, Luisa e altri amici perché voleva tornare con me. Nella notte di Capodanno me lo vedo spuntare sotto casa per chiedermi perdono con le lacrime agli occhi. Considerando che ho sempre nutrito sentimenti sani, ho pensato di dare una possibilità cercando di recuperare il rapporto”. Ci hanno riprovato, ma la serenità non è durata molto. Denise ha vissuto gli ultimi mesi non fidandosi del tutto, ma poi è riuscita a recuperare la fiducia. Fino a quando non ha scoperto delle chat di Sebastiano con un’altra donna in cui scriveva cose molto profonde, come il fatto che era la sua donna ideale.

Denise Pantano dopo la fine della storia con Sebastiano: “Caduto mondo addosso”

Un messaggio in particolare ha scosso Denise: “Addirittura quando lei gli ha chiesto a un certo punto di dimenticarsi di lei e far finta che non esistesse, lui le ha risposto ‘e come si fa finta di non vedere una montagna quando davanti si ha un granellino?‘. Mi è caduto il mondo addosso, queste conversazioni mi hanno ferita nel profondo dell’anima”. I messaggi risalivano a due giorni prima di Capodanno, giorno in cui è andato da lei per riconquistarla. Dopo questa scoperta, l’ex Dama del Trono Over ha affrontato Sebastiano: “Ovviamente non ha avuto il coraggio di affrontare la situazione: nonostante tutto ha negato dicendo che è una sua amica confidente, poi di fronte all’evidenza mi ha detto che io nemmeno esistevo quando lui aveva detto queste cose”.

Denise e Sebastiano, chat anche con ragazze: “Menomale che i porci erano gli altri!”

Denise ha quindi deciso di allontanare definitivamente Sebastiano dalla sua vita: “Mercoledì scorso l’ho mandato via da casa mia e ancora oggi non ha avuto le palle di affrontarmi”. Nel frattempo però pare stiano continuando a venire fuori prove di tradimenti di Sebastiano: “Inoltre in questi giorni continuano a venire fuori prove inconfutabili, gli screen che ho postato anche nelle mie storie di una chat con una ragazza di 24 anni! E menomale che i porci che chattavano con le ragazze erano gli altri!”.