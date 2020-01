Uomini e Donne: Martina Nasoni dice basta al gossip sul nuovo tronista Daniele Dal Moro

Continua a far chiacchierare l’arrivo di Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso, a Uomini e Donne. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere un’intervista che Martina Nasoni, ex del nuovo tronista, ha rilasciato al settimanale Di Più nel quale si è detta ferita per il comportamento del veronese. E dopo quelle confessioni – fatte da Martina in un momento di rabbia e confusione – si vocifera soprattutto sul web di scottanti rivelazioni in arrivo, sempre da parte della Nasoni. Ebbene, si tratta solo e soltanto di una fake news: per Martina Daniele è ormai un capitolo chiuso e non ha alcun tipo di rivelazione scottante da fare. La 21enne ha augurato il meglio a Dal Moro, che ha da poco fatto il suo ingresso alla corte di Maria De Filippi.

Martina Nasoni: Daniele Dal Moro è un capitolo chiuso

“Ci tengo a precisare che questa notizia è falsa, non so davvero su che basi a volte vengano scritti questi articoli! Fatto sta che non ho alcun tipo di rivelazione da fare nei confronti di Daniele Dal Moro“, ha ribadito Martina Nasoni su Instagram. Del resto la vincitrice del Grande Fratello 2019 è stata piuttosto chiara già nell’ultima ospitata a Pomeriggio 5, dove ha ammesso che ormai la storia con Daniele è morta e sepolta. Per questo la ragazza con il cuore di latta non si presenterà mai a Uomini e Donne per tentare la strada della corteggiatrice.

Martina Nasoni non andrà a Uomini e Donne

“A parte quindi l’inc…atura iniziale, che penso sia normale, Daniele è comunque una persona alla quale voglio molto bene e mi dispiace leggere tante cose brutte nei suoi confronti. Vi chiedo di calmarvi. L’unica cosa che mi viene da aggiungere è che gli auguro di fare un bel trono, un bel percorso, di innamorarsi e soprattutto di essere amato”, ha dichiarato di recente Martina Nasoni.