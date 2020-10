Uomini e Donne scoppia il caos, Maria sbotta con Tina: “Ma che hai oggi!”

A Uomini e Donne è scoppiato il caos! La puntata di oggi è iniziata con Gemma Galgani, la quale ha fatto una sorpresa a Paolo. Tina Cipollari non ha perso tempo e ha subito attaccato la dama torinese. L’opinionista si è mostrata convinta del fatto che il cavaliere avesse già deciso di chiudere la loro conoscenza. Sebbene Paolo reagisca bene alla sorpresa, in studio è accaduto qualcosa di inaspettato per Gemma. Infatti, Mister Lamas ha ribadito di non voler proseguire con la loro frequentazione. Gli ha fatto indubbiamente piacere il pensiero della Galgani, ma è certo che i loro caratteri siano incompatibili. Tina ha preso la palla al balzo e ha fatto notare tutta la sua felicità per la decisione presa da Paolo. Non solo, prima ancora dell’arrivo del cavaliere in studio, la Cipollari ha ancora una volta incitato il pubblico ad andare contro a Gemma. Quest’ultima ha chiesto ripetutamente a Maria De Filippi di placare la furia di Tina. In effetti, è stato quasi impossibile comprendere le parole della Galgani, in quanto l’opinionista ha alzato sempre di più la voce. Ovviamente la conduttrice non ha potuto accogliere la richiesta di Gemma e ha rimproverato, più volte, la Cipollari.

Uomini e Donne, Maria De Filippi rimprovera Tina Cipollari: “Calmati!”

“Tina calmati, ma che hai oggi”, così Maria ha richiamato Tina. Ma questo non è stato l’unico rimprovero che la De Filippi ha fatto alla Cipollari. La conduttrice si è sentita di intervenire quando l’opinionista ha chiesto nuovamente al pubblico di fare il tifo contro Gemma: “Il pubblico deve essere libero, oh!”. Sembra proprio che questa volta la conduttrice abbia perso la pazienza di fronte al comportamento di Tina, che non ha risparmiato la Galgani. Capita spesso che l’opinionista si scagli contro la dama, ma questa volta pare che Maria abbia notato un atteggiamento esagerato. Proprio per tale motivo, le ha chiesto più volte di permettere a Gemma e Paolo di parlare senza le sue intromissioni.

Uomini e Donne, Gemma e Paolo: Gianni Sperti infastidito dalla reazione del cavaliere

Intanto, la reazione di Paolo ha infastidito non poco Gianni Sperti. Quest’ultimo si è detto spiazzato dal fatto che il cavaliere abbia dimostrato freddezza di fronte alle lacrime di Gemma. Non solo, di fronte agli attacchi, l’uomo non ha dato particolari risposte. Sono in molti a pensare che Paolo sia giunto nel programma per sfruttare la popolarità della Galgani! Maria ha cercato delle spiegazioni dal cavaliere, che ha ribadito di aver notato troppi aspetti caratteriali diversi con Gemma. A detta della De Filippi, questo sarebbe un modo per Paolo di far capire alla Galgani che in realtà non gli piace. Qualche giorno fa, il cavaliere aveva già ricevuto un duro rimprovero da parte di Gianni!