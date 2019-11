Uomini e Donne, scintille tra Nicole e Violeta: lo ‘scambio di cortesie’

By

Uomini e Donne: scintille tra Nicole Mazzocato e Violeta Mangriña, attuale fidanzata di Fabio Colloricchio. Lo scambio di cortesie e “L’avatar”

Scintille tra Nicole Mazzocato e Violeta Mangriña, rispettivamente l’ex e l’attuale fidanzata di Fabio Colloricchio, celebre tronista ‘del tempo che fu’ di Uomini e Donne. Le due ragazze sono tornate a punzecchiarsi sui social, dove c’è stato un botta e risposta a distanza. A lanciare la prima frecciatina è stata Nicole. E la risposta della spagnola non si è fatta attendere. Addirittura quest’ultima ha definito la ‘rivale’ “avatar”, soprannome con cui la Mazzocato veniva definita ai tempi di UeD dai fan di Silvia, all’epoca anch’essa corteggiatrice di Colloricchio. Insomma, le due donne pare proprio che non solo si stuzzichino, ma che persino si siano ‘studiate’ per bene.

Su Instagram, Nicole ha di recente rilasciato un commento, in replica a una fan, poco carino nei confronti di Violeta. Motivo? L’utente ha notato una certa somiglianza tra la sua bocca (labbra), giudicata troppo gonfia, e quella della spagnola. “Ma la mia con lo struccante torna normale!”, ha risposto Nicole. La frecciatina non è passata inosservata ai fan della ragazza iberica che non sono nuovi a muovere critiche verso Nicole, sostenendo che questa copi la loro beniamina. Roba forte, insomma (si perdoni l’ironia). Fatto sta che sulla vicenda è intervenuta la diretta interessata, l’attuale compagna di Fabio.

Uomini e Donne, la controreplica di Violeta a Nicole

“Dice l’avatar che io la copio? Davvero? Hahahahah non ci credo”, la controreplica di Violeta giunta sempre su Instagram. Insomma, pare proprio che le ruggine tra le due ragazze non siano del tutto superate. Ricordiamo inoltre che, qualche mese fa, la Mazzocato e l’ex Fabio sono stati al centro della cronaca rosa per delle dichiarazioni tutt’altro edificanti che Colloricchio ha fatto su Nicole all’Isola dei Famosi spagnola. Dichiarazioni che hanno spinto l’ex corteggiatrice a ricorrere alle vie legali. Infatti è scattata la querela.