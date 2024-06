Uomini e Donne, scene tagliate del 90%: parla una gola profonda

Retroscena e rivelazioni su ciò che accade a Uomini e Donne a telecamere spente. Un volto noto del dating show di Maria De Filippi, nel corso di una diretta Instagram con Fralof, ha fatto delle confessioni curiose e interessanti, seppur ha tenuto a precisare che con tutta la redazione del programma di Canale Cinque è rimasto in ottimi rapporti nonostante, a sua detta, gli sono stati tagliati tanti discorsi, circa il 90% di ciò che ha realmente detto in studio. Di chi si tratta? Di Ernesto Russo, personaggio alquanto divisivo e sui generis.

Durante la stagione sono giunte diverse segnalazioni sul conto del cavaliere. Che idea si è fatto il diretto interessato di siffatta vicenda? “Io organizzo eventi, sono sempre circondato da donne, mi capita, e comunque non sono un santo, se mi piace una donna ci vado, non lo nascondo”. Per quel che riguarda le persone con cui ha legato in trasmissione, ha citato Ida, Cristina, Maura e Renata. “Non ho legato con tante donne – ha aggiunto – perché non ero ben visto, ero sempre motivo di attacco continuativo”.

Le confessioni di Ernesto Russo che afferma che non lo si vedrà più a Uomini e Donne

Dunque la rivelazione, che pare alquanto esagerata, relativa ai tagli dei suoi interventi durante le puntate mandate in onda. Un fatto che ha spinto Russo a prendere la decisione di non tornare più nello show:

“Se tornerei e Uomini e Donne? Ho capito che non sono compatibile col programma, il 90% dei miei discorsi vengono tagliati. Questa è la seconda volta che sono andato, comunque sento la redazione, continuo a sentirla. Io volevo una fase di conoscenza con più donne, infatti ho iniziato a conoscere Jessica che non è più venuta, e poi quella che sappiamo”.

La tattica di Russo sembra quella del ‘bastone e della carota’. Da un lato ha affermato che in fase di montaggio i suoi discorsi sono stati spesso cassati quasi totalmente, dall’altro ha sostenuto che sia tutto ok con gli addetti ai lavori. E ancora: “Se mi vedo meglio come cavaliere o tronista? Sto meglio a casa mia. Se voglio fare l’amore lo faccio, se non lo voglio fare non lo faccio. Ma io ho sempre detto anche nel programma, se non tr**** qua, tr**** fuori”.

Alla fine dei conti, Russo ha spiegato che reputa la sua esperienza nel dating show tutto sommato positiva in quanto si è sentito libero di esprimersi (però sarebbe stato tagliato parecchie volte, parole sue). Quindi ha aggiunto di non avere rimpianti e di considerare Uomini e Donne una sorta di grande famiglia. Parole di stima anche nei confronti degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il cavaliere ha affermato di essersi sentito trattato “benissimo” dai commentatori in quanto nutre la convinzione che abbiano capito chi è realmente. Qualche possibilità di vederlo a settembre negli studio di Uomini e Donne? “No, non mi rivedrete”.