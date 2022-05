Uomini e Donne, le scelte sono lontane e Gemma ci riprova: anticipazioni

Ci sono nuove anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di oggi, 7 maggio 2022. Se ieri i tronisti non sono entrati in studio perché si è scatenato il delirio a causa di un nuovo Cavaliere, oggi si è parlato di Luca Salatino e Veronica Rimondi. Le anticipazioni sono arrivate puntuali sempre da Lorenzo Pugnaloni, dalla pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over. E si è concentrato proprio sul Trono Classico, prima di accennare al percorso di Gemma Galgani.

Entrambi i tronisti hanno fatto due esterne. Luca ha portato Soraia e Lilli, anche perché ha solo loro da qualche puntata a questa parte. Con Lilli c’è stato un bacio. Non si sa come ha reagito Soraia perché nelle anticipazioni di oggi non ci sono accenni a discussioni al centro dello studio. Per quanto riguarda il trono di Veronica, invece, è saltato fuori che ha lasciato in panchina Federico, quindi è uscita con Matteo e Andrea.

In questo caso però si sa come ha reagito l’escluso dalle esterne, ma non farà notizia: Federico non ha detto nulla. A questo punto ci sono delle anticipazioni sulle scelte a Uomini e Donne, però non molto positive. Non si è parlato di scelte dei tronisti, infatti, ciò vuol dire che manca ancora un po’ di tempo alle decisioni dei tronisti. La stagione di Uomini e Donne si concluderà come sempre a fine maggio per cui non dovrebbero mancare tante registrazioni, considerando che registrazioni e puntate in onda non vanno di pari passo. Arriveranno a una scelta oppure no?

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, si parla di un’assenza: Marco, il ragazzo che sta frequentando Ida Platano, non era presente in studio. Molto probabilmente per impegni personali, visto che non c’è stata un’interruzione fra i due. Sorpresa invece per Gemma Galgani: c’è un nuovo corteggiatore. Lei lo ha tenuto: sarà quello giusto? Questa stagione non è stata molto fortunata per Gemma, inoltre negli ultimi mesi è stata persino in ombra nel programma. Dopo anni in cui è stata protagonista di puntate intere questa eclissi fa pensare a dei risvolti che coinvolgono Ida…