Uomini e Donne, caos scelta Giulio: c’entrano le famiglie, Sperti convinto “Pretesti”

Giulio Raselli scelta: puntata movimentata a Uomini e Donne

Oggi puntatona su Giulio Raselli, e vien da dire “finalmente”, visto che il trono dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià finora è stato ai limiti dell’incomprensibile e del soporifero. Non a causa del tronista, che comunque ha un bel caratterino, ma per una serie di circostanze che hanno visto i vari protagonisti del suo percorso a Uomini e Donne soffermarsi troppo sulle stesse cose e bloccarsi per settimane su questioni talvolta superflue.

Uomini e Donne, l’esterna di Giulio e Giulia che spaventa Giovanna

Oggi Giovanna Barletta si è presentata felice in puntata, e lo hanno notato tutti: “Adesso, sì, mi fa piacere viverti – ha ammesso la corteggiatrice dopo aver confessato che forse pretendeva troppo da Giulio –, lo voglio, però c’è anche il rischio che quello che poi vedo non mi vada bene. Vediamo – ha poi chiarito dopo essere stata messa in guardia su ciò che avrebbe potuto vedere – se mi andrà che fino all’ultimo pensi di fare le stesse cose per entrambe”. Tempo una decina di minuti ed eravamo di nuovo punto e a capo, con lei stupita dall’esterna di Giulia e Giulio.

UeD, Giovanna contro Giulio: c’entra la famiglia, Tina Cipollari difende Giulia

La rivale di Giovanna ha portato Giulio dalla sua famiglia, e l’esterna è stata effettivamente bellissima perché si è visto chiaramente che i due erano presi l’uno dell’altra; il racconto delle difficoltà vissute dai genitori di lei in passato ha aggiunto molto carico emotivo all’esterna che è piaciuta moltissimo anche a Tina Cipollari: “Esterna bellissima, profonda… E lei è una ragazza eccezionale! Quando vai a scavare nella superficie… Mi dispiace, non c’è niente da dire”. Parole a cui si sono aggiunte quelle di Giulio, dei macigni per Giovanna: “Mi sono trovato a casa, sono stato veramente bene, ho trovato delle persone molto belle molto vere: è stato molto bello”. Poi è scoppiata la polemica perché Giulio ha paragonato il modo in cui è stato accolto dai genitori di Giulia e quello in cui la famiglia di Giovanna lo ha fatto, esponendosi però a favore della prima.

News Uomini e Donne, Giulio dispiaciuto ma Giovanna sembra lontana: le accuse di Gianni Sperti

“Ti ho presentato mio padre, ti ho fatto entrare a casa di zia Carmela. Ma come ti permetti proprio a fare queste differenze tra le famiglie?”, ha subito sottolineato la Abate. “Da una parte – ha ribadito Raselli – mi sono sentito più abbracciato e coinvolto…”. Gianni a questo punto è intervenuto spiegando che l’esterna ha colpito tutti soprattutto per via del racconto dei genitori, e che Giulio in realtà sta trovando “i pretesti per andare dall’altra parte”.

Polemica a Uomini e Donne: Giulio cerca di spiegarsi con Giovanna

Raselli ha cercato di spiegarsi in tutti i modi ma non ci è riuscito se non a fine puntata, tra l’altro dopo una lite accesissima fra Carlo e Lorenzo: “Mi dispiace vederla così comunque. Io mi rendo conto di aver detto una cosa forse forte ma sembra che non si capisca quello che dico. Io – ha chiarito – ho sentito più freddezza nei miei riguardi, forse per le cose che si sono create in questo contesto. Non puoi prenderla sempre come una critica. Non può esser brutto. Se io avessi detto che è stata la stessa cosa avrei detto una bugia”. Chi sceglierà Giulio? I pronostici questa volta sono davvero difficili perché – come ha sottolineato più volte anche Giovanna – a noi non sembra essere davvero convinto.