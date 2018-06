Uomini e Donne, Sara si svela: la crisi con Luigi e vari rumors

Uomini e Donne, Sara Affi Fella: la verità dell’ex tronista su Luigi Mastroianni

Sara e Luigi continuano a preferire il silenzio. Seppur siano entrambi molto attivi sui social, nessuno dei due ha ancora chiarito la propria e attuale situazione sentimentale. Le voci sulla presunta crisi continuano a rincorrersi sui vari profili social. A quanto pare, la coppia di Uomini e Donne ha davvero tante cose da spiegare ai fan della trasmissione di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, la Affi Fella è tornata nel mirino dei vari utenti del web a causa di alcuni strani screen che hanno iniziato a circolare sui social. Per mettere a tacere ogni inutile pettegolezzo, la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio e chiarire la sua posizione.

Al momento, l’ex tronista napoletana è ancora decisa a non parlare di ciò che sta accadendo con Luigi Mastroianni. La giovane ragazza non sembra voler ancora svelare come stanno davvero le cose tra lei e quello che in teoria dovrebbe essere il suo fidanzato. In ogni caso, la Affi Fella ha preso le distanze da alcuni screening apparsi su Instagram. Sul noto social network c’è qualcuno che ha rubato il nome della tronista e lo sta utilizzando per rispondere ad alcune fanpage. Non moltissimo tempo fa, il profilo fake ha scritto a dei sostenitori di Mastroianni, comunicando che a breve si sarebbe saputo tutto sulla presunta crisi tra Sara e l’ex corteggiatore. Ovviamente, la giovane ha smentito il tutto, rivelando che il profilo da cui sono partiti i messaggi non è il suo.

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne

Sara continua ad essere offesa sui social a causa della sua storia d’amore poco chiara con Luigi. In ogni caso, anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne pare voler continuare a non parlare di ciò che è sta succedendo con quella che dovrebbe essere la sua fidanzata. In attesa di risposte da parte dei diretti interessati, i fan continuano a cercare imperterriti indizi e prove social.