Uomini e Donne news, Sara Affi Fella sbotta: “Sono delusa e amareggiata”

News Uomini e Donne: il video di Sara Affi Fella contro gli haters

È un periodo davvero difficile per Sara Affi Fella. Dopo la scelta a Uomini e Donne, la modella di Venafro è stata sommersa dalle critiche per via del suo rapporto con Luigi Mastroianni. Un rapporto entrato subito in crisi, pochi giorni dopo la fine del programma di Maria De Filippi. Una situazione poco chiara e ancora non conclusa che ha mandato su tutte le furie tanti telespettatori. Sara – che a quanto pare sta cercando di risolvere i suoi problemi con Luigi – ha pubblicamente invitato i suoi haters a smetterla di insultarla. Giorno dopo giorno le critiche, i commenti negativi e le frecciatine aumentano sempre più, tanto che la situazione sta diventando davvero insostenibile.

“Sono davvero delusa e amareggiata perché leggo tanti commenti disgustosi, di una cattiveria inaudita. Tutto quello che sta succedendo da un paio di settimane mi ha toccata e delusa. Capisco di essermi messa sotto i riflettori ma il resto non lo accetto. E sono sicura non lo accettereste neppure voi”, ha fatto sapere Sara di Uomini e Donne su Instagram.

Il video completo con le dichiarazioni di Sara Affi Fella:

Sara e Luigi di Uomini e Donne stanno ancora insieme? Ultime news

Ma come procede la storia d’amore tra Sara e Luigi? I due stanno davvero ancora insieme o si sono lasciati? Durante una serata in discoteca l’ex corteggiatore siciliano ha rilevato: “Work in progress”.