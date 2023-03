Sara e Sonny di Uomini e Donne si sposano! E non è una notizia valida per chissà quando, nel senso che la data delle nozze c’è già. Ed è vicinissima. A quanto pare l’ultimo ritorno di fiamma è stato decisivo per i due, che dopo anni di tira e molla hanno finalmente deciso di unirsi in matrimonio. C’è chi pensa che dietro questa scelta ci sia di sicuro un grande amore, ma che questo grande amore abbia portato con sé un enorme dono… Per questo, insomma, potrebbero aver deciso di sposarsi in fretta e furia.

Amedeo Venza ha annunciato tra le sue storie di Instagram che Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sposeranno prestissimo. Non solo il lieto annuncio, infatti, ha pure aggiunto il giorno delle nozze: il matrimonio avverrà domenica 5 marzo. Insomma, davvero tra pochissimi giorni! Che lo abbiano organizzato di corsa è chiaro, ma forse questa fretta di sposarsi nasconde un’altra grande sorpresa? Non è da escludere, perché la storia di Venza è stata ripresa da Deianira Marzano che ha aggiunto anche un’altra chicca.

Il gossip sulla coppia di Uomini e Donne non è finito qui, infatti. Deianira ha scritto: “Ci sarà anche una dolce sorpresa”. Sono bastate queste parole a scatenare un nuovo gossip correlato a quello delle nozze: Sara Shaimi è incinta del primo figlio con Sonny? Potrebbe essere questa la dolce sorpresa di cui ha parlato la Marzano. Altrimenti quale? Non potrebbe essere, per fare un esempio, l’acquisto di una nuova casa insieme. Oppure un nuovo lavoro che li faccia stare più vicini (lei è infatti una hostess di volo).

Che sia in arrivo l’annuncio della gravidanza nel giorno del matrimonio oppure no, fatto sta che Sara e Sonny dopo Uomini e Donne hanno deciso di creare la loro famiglia. In effetti già quando hanno annunciato il ritorno di fiamma c’era profumo di fiori d’arancio. Un indizio aveva fatto pensare alle nozze e così sarà: il matrimonio di Sara e Sonny ci sarà domenica prossima, tra pochissimi giorni. Non resta che attendere per scoprire se la dolce sorpresa è l’arrivo del primo figlio o altro.