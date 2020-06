Uomini e Donne, Sara e Sonny: convivenza, primo ‘ti amo’ e su Giovanna..

Sara Shaimi e Sonny Di Meo dopo Uomini e Donne stanno vivendo finalmente la favola che tanto desideravano. Loro stessi al Magazine del programma oggi raccontano che, nonostante la distanza, riescono a spostarsi tra Roma e Milano senza problemi. Ed ecco che potrebbe arrivare per loro il momento di iniziare una convivenza. Sonny rivela di aver parlato con Sara della possibilità, nel prossimo mese di settembre, di trovare una sistemazione insieme. Faranno di tutto pur di passare il meno tempo possibile separati. Non sanno ancora quale sarà la città in cui andranno a convivere, ma l’ex corteggiatore è disposto a trasferirsi a Roma dalla sua Sara. Come hanno spesso dichiarato anche sui social, il più geloso tra i due è sicuramente Sonny. Su questa gelosia entrambi ci starebbero lavorando su. Oggi, la Shaimi non può non ricordare il suo percorso con Matteo, la sua ‘non scelta’. All’ex tronista è dispiaciuto molto non poterlo abbracciare quando tutto è finito. Nel frattempo, nel corso dell’intervista, si comprende perfettamente che tra Sara e Sonny è nato un sentimento importante!

Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo: dopo la scelta è nato un grande amore

Per Sara e Sonny dopo la scelta è arrivato il primo ‘ti amo’. A oggi entrambi si sentono liberi e spensierati e, in particolare, lui confessa: “Non farò troppi giri di parole: mi sono innamorato di Sara. Gliel’ho confessato qualche giorno fa”. Di Meo ammette di aver capito cosa prova nei confronti dell’ex tronista proprio in questi giorni, anche durante le discussioni. All’idea di perderla, Sonny ha compreso di non poterne più fare a meno. Tra i loro progetti, oltre la convivenza, ci sono anche i viaggi. Questa estate faranno qualche vacanza in Italia, ma il primo viaggio oltreoceano sarà a Bali. I due sono pronti a trascorrere del tempo anche con i loro ex compagni di avventura, Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo, i quali li hanno già invitati a Jesolo.

Sara Shaimi, nessun risentimento verso Giovanna Abate dopo Uomini e Donne

Ricordiamo tutti il percorso di Sara e Sonny, che spesso è stato messo in discussione da Giovanna Abate a Uomini e Donne. Infatti, quest’ultima aveva scelto di iniziare una conoscenza con Di Meo all’interno del programma, causando non pochi malumori. Sonny ha poi deciso di proseguire la sua esperienza corteggiando solo la Shaimi. Impossibile dimenticare le accese discussioni tra Sara e Giovanna. A oggi nessuno dei due nutre dei risentimenti nei confronti della Abate, anzi. Entrambi vorrebbero incontrare lei e Sammy Hassan, dopo l’esperienza che hanno condiviso nel programma. Dunque, pare non sia rimasta alcuna antipatia tra le due ex troniste, almeno da parte della Shaimi!