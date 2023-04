Sara Shaimi e Sonny Di Meo, coppia sbocciata a Uomini e Donne tre anni fa, dopo il matrimonio, sono pronti a diventare mamma e papà. La coppia ha infatti annunciato di essere aspettare un figlio lungo la serata di venerdì 21 aprile. Che la cicogna fosse in volo lo si era intuito a marzo, quando l’ex tronista e l’ex corteggiatore erano convolati a nozze a Rabat, in Marocco. In quell’occasione, dalle fotografie, si era notato un pancino assai sospetto. Ora il sospetto non c’è più, è stato sostituito da una certezza: la ragazza infatti è in dolce attesa, come ha spiegato attraverso un lungo post pubblicato su Instagram.

Sara ha spiegato che, tra alti e bassi, assieme al marito ha superato “tante difficoltà” tra cui “litigi e separazioni”. Quel periodo, però, ora è alle spalle, con il rapporto che si è stabilizzato e corroborato proprio grazie a quelle difficoltà affrontate e superate. “Avevamo bisogno di un qualcosa di ancor più bello, di un segno, qualcosa di superiore. E sei arrivato tu, il nostro baby”. Queste le parole che l’ex tronista ha usato per confermare di essere incinta. Sara ha inoltre sottolineato che assieme al marito ha sognato molte volte di accogliere un bebè e che è già da più di un anno che sperava di poter vivere la dolce attesa. Quel momento ora è arrivato.

La Shaimi ha quindi raccontato di vivere un mix di emozioni, tra cui confusione, paura e smarrimento, ma soprattutto di provare “tanta tanta gioia”. Lo stesso post pubblicato dall’ex tronista di UeD è stato condiviso e firmato anche da Sonny, pure lui al settimo cielo per l’esperienza che si appresta a vivere: la paternità.

Sarah e Sonny di Uomini e Donne, quando l’amore non è bello se non è litigarello

Quando sono state annunciate le nozze di Sonny e Sara, diversi affezionati a Uomini e Donne sono rimasti piacevolmente sorpresi. In pochi infatti scommettevano sulla coppia che, come poc’anzi accennato, è scoppiata diverse volte, protagonista di vari tira e molla. Poi è arrivato il 2023 e hanno deciso di sposarsi, festeggiando l’evento a Rabat in quanto l’ex tronista ha origini marocchini. Le nozze infatti sono state celebrate proprio con rito marocchino.

Pare che la gravidanza della Shaimi abbia accelerato i progetti nuziali della coppia. Secondo molti il matrimonio si sarebbe svolto repentinamente proprio per via della dolce attesa della donna.