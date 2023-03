Uomini e Donne, Sara e Sonny si sono sposati: lei è incinta FOTO

Sara e Sonny di Uomini e Donne si sono sposati! Un vero e proprio colpo di scena per i telespettatori del programma di Maria De Filippi visto che nell’ultimo periodo i due avevano fatto chiacchierare parecchio per il loro rapporto tira e molla. Più volte si sono lasciati per poi tornare insieme. Dopo litigi e incomprensioni la coppia è riuscita a trovare un punto di incontro e convolare addirittura a nozze!

Il matrimonio di Sara Shaimi e Sonny Di Meo è stato celebrato domenica 5 marzo a Rabat, in Marocco. L’ex tronista di Uomini e Donne è infatti di origini marocchine e ha deciso di tornare nel Paese dei suoi genitori per dire sì al suo ex corteggiatore. Le nozze sono state celebrate proprio con rito marocchino.

Un rito che, come si può vedere nelle foto più in basso, vede la sposa cambiarsi più volte d’abito. Stupendo quello verde sgargiante, che mette in risalto la bellezza di Sara Shaimi di Uomini e Donne e soprattutto il suo pancino. È evidente che la Shaimi sia in dolce attesa e per questo avrebbe deciso di sposare in fretta e furia il suo Sonny.

Al momento i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo: entrambi sono però apparsi raggianti e più che mai felici per questo momento della loro vita. Quasi sicuramente l’arrivo del bebè è previsto entro la fine dell’estate.

Sonny Di Meo (il cui vero nome è Salvatore) ha sfoggiato un completo tradizionale bianco e per amore ha scelto di seguire le tradizioni marocchine.

Il matrimonio marocchino di Sara e Sonny di Uomini e Donne

I matrimoni marocchini sono molto spettacolari e scenografici. Balli e feste incessanti, così come i numerosi cambi di vestito sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano questa festa, tanto religiosa quanto folkloristica. A fare da sfondo ci sono decorazioni realizzate con tessuti raffinati e dalle tonalità sgargianti, ma anche le famose e tipiche lanterne marocchine. Gli sposi entrano in scena con un’amaria, una struttura in legno sorretta da altri presenti alla festa.