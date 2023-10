Uomini e Donne, Sara Affi Fella sposa: proposta e reazione (video)

By

L’ex tronista di UeD è stata chiesta in sposa dal suo compagno, il calciatore Francesco Fedato: il video della proposta

Sara Affi Fella presto sposa. L’ex protagonista di Temptation Island e di Uomini e Donne (il suo Trono Classico fu investito da uno degli scandali più rumorosi della storia del programma) ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Francesco Fedato, professione calciatore. Il lieto episodio è stato confezionato dall’atleta in un ristorante. Tutto è stato ‘apparecchiato’ in maniera ultra romantica. E tra candele rosse e luci soffuse, ecco che Fedato a un certo punto si è inginocchiato ed ha tirato fuori un prezioso anello, chiedendo alla sua dolce metà di sposarlo. Naturalmente Sara ha detto sì, “per sempre, ti amo”. Dunque ora non resta che iniziare a preparare l’evento nuziale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A R A (@saraaffifellaufficiale)

Sara Affi Fella, oltre lo scandalo di Uomini e Donne

Sara Affi Fella e Francesco Fedato sono diventati genitori del piccolo Tommaso tre anni fa. La love story tra la campana e il calciatore è decollata lontana dalle telecamere e dopo lo scandalo da cui fu travolta Affi Fella a Uomini e Donne. Ma si faccia un passo indietro: la prima esperienza televisiva della giovane fu a Temptation Island dove sbarcò assieme a Nicola Panico, suo fidanzato di allora. Al termine del reality i due si lasciarono e Maria De Filippi propose il Trono a Sara che accettò.

Si venne a scoprire dopo mesi che mentre Affi Fella si faceva corteggiare e operava le sue scelte nel dating show di Canale Cinque, continuava a stare clandestinamente insieme a Panico. Altrimenti detto era fidanzata, ma mentì alla De Filippi e al suo staff così da poter fare il Trono Classico e guadagnare visibilità. Il tutto con il beneplacito del compagno Panico. Quando la vicenda venne a galla, Sara fu investita da una bufera sui social. Anche UeD fece incetta di proteste da parte dei telespettatori che invitarono gli autori a scegliere meglio tronisti e troniste.

Alla fine Sara Affi Fella è sparita dal mondo della televisione ed è ripartita. Ha conosciuto Fedato, il grande amore. I due, dopo aver accolto Tommaso, ora sono pronti a convolare a nozze.