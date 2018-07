Uomini e Donne, Sara Affi Fella risponde a tutto: single? Uomo ideale? Chi ama in questo momento? Si è fatta dei ritocchini?

Sara Affi Fella come sta? Ha ritrovato l’amore dopo la non proprio fortunata avventura con Luigi Mastroianni – almeno dal punto di vista sentimentale – a Uomini e Donne? Qualche ritocchino estetico se l’è fatto? Sta seguendo Temptation Island, programma a cui partecipò lo scorso anno in compagnia dell’allora fidanzato Nicola Panico? La giovane ragazza ha risposto a queste e a tante altre domande, cercando di esaurire la curiosità dei suoi numerosi follower di Instagram. Non ci resta che andare a leggere le sue risposte e a capire come la tronista più chiacchierata dell’ultima edizione del Trono Classico sta passando quest’estate bollente.

Pronti, via: Sara è felice? risposta secca: “Sì“. Ha forse trovato l’amore dopo Luigi Mastroianni? Assolutamente no visto che non ama “Nessuno” al momento. Anche perché si professa gioiosamente ‘sola’: “Felicemente single. Credo sia giusto godermi i miei vent’anni. Ho proprio voglia di viaggiare, fare nuove esperienze e conoscere il mondo”. Ma c’è un uomo ideale a cui pensa? “Papà“, come darle torto. Spazio poi alle curiosità estetiche. Si è mai rifatta qualcosa? “Mai” si affretta a dire, per poi aggiungere: “Ma se un giorno sentissi il bisogno lo farei”. E a proposito delle critiche? “Le accetto, sono una criticona anch’io, ma odio con tutta me stessa la cattiveria.” Si passa all’argomento tv e reality. Rifarebbe Uomini e Donne nonostante non sia andata nel migliore dei modi la scelta sentimentale? “Assolutamente sì”. E cosa pensa della quinta edizione di Temptation Island? “Sono un’eterna romantica. E dopo il falò di Oronzo e Valentina ho pianto a singhiozzi”

Sara Affi Fella di Uomini e Donne: la situazione con Luigi Mastroianni

In che rapporti sono rimasti Sara e Luigi? Dopo la rapida rottura i due si sentono ancora o c’è della ruggine silenziosa? Luigi poche ore fa ha rivelato come stanno le cose: con l’ex non si sente da tempo. Qualche settimana fa le ha però scritto un messaggio per farle gli auguri di compleanno. Inoltre ha affermato che tra loro è finita, ma c’è rispetto.