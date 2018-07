Uomini e Donne: in che rapporti sono rimasti Sara e Luigi

In che rapporti sono rimasti Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni di Uomini e Donne? Dopo la veloce rottura i due si sentono ancora o è rimasto del rancore e astio? A svelare la verità ci ha pensato l’ex corteggiatore siciliano, che si è sottoposto al gioco delle domande su Instagram. Luigi ha rivelato di non sentire più Sara da tempo. Qualche settimana fa ha però scritto un messaggio all’ex tronista per farle gli auguri di compleanno. “Con Sara non ci sentiamo più. Tra di noi è finita, ma c’è rispetto. L’ultima volta che ci siamo sentiti via messaggio per il suo compleanno, solo per farle gli auguri”, ha confidato Luigi. Parole chiare e dirette che smentiscono anche il ritorno di fiamma che i telespettatori sognano: la storia tra Luigi e Sara è morta e sepolta.

E in questo periodo Luigi Mastroianni è più che mai concentrato sul suo lavoro da deejay in giro per l’Italia e il suo locale in Sicilia, che tanto successo sta riscuotendo. L’amico di Giordano Mazzocchi non sta pensando più di tanto all’amore, come rivelato ai suoi follower. “Quello arriva quando meno te lo aspetti”, ha spiegato il ragazzo. E chissà che non arrivi nei prossimi mesi, ancora una volta in tv…

Uomini e Donne anticipazioni: Luigi nuovo tronista?

Luigi è infatti in lizza per diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il successo che ha riscosso il trono di Sara non è passato inosservato a Maria De Filippi e alla sua redazione, pronti a eleggere nuovi tronisti Luigi e il suo ex rivale, Lorenzo Riccardi. Al momento, però, non ci sono certezze: non resta che attendere le prime registrazioni del programma previste, come sempre, a fine agosto.