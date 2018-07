Uomini e Donne: Sara Affi Fella si è rifatta le labbra? Parla l’ex tronista

Uomini e Donne: Sara Affi Fella rifatta? Ecco cosa ha risposto l’ex tronista sui presunti ritocchi alle labbra

Sara Affi Fella da quando ha terminato il suo percorso come tronista a Uomini e Donne è molto seguita sui social. Quotidianamente, infatti, le sue foto e i suoi post su Instagram vengono sempre commentati da numerosissimi utenti che, tuttavia, non sempre si dimostrano cordiali e gentili nei suoi confronti. Nelle ultime ore, però, ad attirare l’attenzione della Affi Fella è stata una sua follower in particolare che, forse cercando di farle un complimento, ha accusato neanche troppo velatamente Sara di essersi rifatta le lebbra e di aver nascosto la cosa. All’accusa l’ex tronista ha allora risposto negando ogni tipo di ritocco, specificando inoltre di non aver mai fatto nulla alle sue labbra.

“Bella, ma senza le labbra rifatte lo eri di più” aveva scritto la fan di Sara Affi Fella sotto l’ultima foto pubblicata dall’ex tronista su Instagram. Il volto noto di Uomini e Donne, come accennato sopra, a questa ragazza ha però deciso di rispondere a tono scrivendo: “L’unica cosa che non ho bisogno di rifare sono proprio le mie labbra”. L’ex fidanzata di Luigi Mastroianni ha scelto di mettere così fine alla polemica, intervenendo di persona e smentendo ogni tipo di insinuazione in merito ai presunti ritocchi al viso.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella presa di mira sui social dopo la fine della storia con Luigi Mastroianni

Non è la prima volta che, sui social, gli utenti puntano il dito contro Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne, soprattutto dopo aver ufficializzato la fine della storia con Luigi Mastroianni, è stata presa di mira da diverse persone su Instagram che, per l’appunto, l’accusavano di aver preso in giro tutti prima, durante e dopo la trasmissione. Il motivo? Secondo alcuni Sara non sarebbe mai stata veramente presa da Mastroianni, forse perché ancora molto provata per la fine della sua storia con il fidanzato storico Nicola Panico.