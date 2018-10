Uomini e Donne, Sara Affi Fella torna a farsi viva: “Parlerò presto” VIDEO

Uomini e Donne, Sara Affi Fella ultime news: l’ex tronista si è rivolta ad un ufficio legale

Sara Affi Fella di Uomini e Donne è tornata a farsi viva, seppur indirettamente, dopo lo scandalo scoppiato dietro le quinte del programma di Maria De Filippi. Come fa sapere Gioia di News Uomini e Donne, che ha conosciuto l’ex tronista la scorsa estate, la modella di Venafro si è rivolta ad un ufficio legale per affrontare la questione. Un avvocato per difendere la sua persona ma pure la sua famiglia, che è stata tirata in ballo dalle rivelazioni di Nicola Panico. “Mi ha chiamato Sara e mi ha detto che al momento non ha parlato e non può parlare perché si è affidata ad uno studio legale per difendere lei e la sua famiglia. Fino a quando non finirà questo iter non può parlare. Appena potrà lo farà con me. Al momento non può dire nulla”, ha fatto sapere l’esperta del format di Canale 5.

Il video con le parole di Gioia su Sara:

E mentre Sara Affi Fella per il momento ha scelto la strada del silenzio, l’ex fidanzato Nicola Panico continua a rilasciare dichiarazioni sulla vicenda che ha travolto Uomini e Donne. Nell’ultima intervista rilasciata al blog di Isa e Chia, il calciatore napoletano ha fatto sapere di aver rivisto casualmente Sara in un supermercato: “L’ultima volta che l’ho vista è stato venerdì in un supermercato. Penso che già guardare i miei occhi sia stato troppo per lei, tant’è che sarà stata questione di pochi attimi, abbiamo distolto lo sguardo e ce ne siamo andati via ognuno per i fatti propri”.

Sara Affi Fella e Nicola Panico si sono rivisti dopo lo scandalo

“Mi ha fatto l’effetto che può fare una ragazza a un ex fidanzato deluso che […] si è trovato con in mano un pugno di mosche. Non nascondo che mi ha fatto anche un po’ di rabbia […] Ho visto le foto al centro commerciale, me le hanno mandate in tanti. Avevo notato anche io stesso il giorno precedente il suo dimagrimento e il suo essere particolarmente sciupata”, ha detto Nicola.