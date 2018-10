Nicola Panico inedita e lunga intervista: ‘Ho rivisto Sara, è sciupata’

Nicola Panico, lunga intervista inedita: “Ho rivisto Sara, è dimagrita e sciupata”. Vittorio Parigini? “Vuole venire a trovarmi”. Poi le parole sulle nozze saltate e la delusione

Nicola Panico torna sul caso Sara Affi Fella, concedendo una lunga e puntigliosa intervista. Il calciatore si è confessato al blog Isa e Chia con cui ha ripercorso punto per punto la rumorosa vicenda che l’ha visto coinvolto con l’ex fidanzata. L’origine di tutto inizia dopo Temptation Island, quando dopo un litigio lei contatta la redazione di Uomini e Donne: “Ha chiamato la redazione (lo sapevo, ma ammetto che non mi sarei mai aspettato tutto il resto) per dire che ci eravamo lasciati. E in quel momento le è stato proposto il trono. Solo la sera Sara mi ha informato, dicendomi: ‘Ho dovuto accettare, ora vediamo come uscirne’. La mia reazione la potete immaginare, ma è stata brava a rassicurarmi”. Così, inizia il Trono della discordia: Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni? “Quando era con me mi dimostrava il suo amore e non smetteva di ribadirmi che si trattava di una ‘sceneggiata’”. E in effetti la storia con Mastroianni non decolla mai. Teoricamente, per Panico e Sara si avvicinava il momento per rimostrarsi pubblicamente insieme: “Era questione di poco tempo ormai, un mese, due. L’intenzione era quella di uscire allo scoperto[…] Lei aveva già scelto la chiesa di Capodimonte per celebrare il nostro matrimonio. Avevamo già scelto la location per la festa. Insomma, mancava solo la mia proposta!”. Ma qualcosa va storto. Sara inizia a frequentarsi con il calciatore Vittorio Parigini. Panico ribadisce di esserne venuto a conoscenza via social: “Lei non mi aveva neanche lasciato […] ho dovuto capire tutto da solo. Ho dovuto cercare la verità da me e alla fine la dura verità mi è stata spiattellata in faccia direttamente a mezzo social!”.

Panico: “Vittorio Parigini vuole venire a trovarmi e mi ha giurato che…”

Nicola per vederci chiaro contatta Parigini: “Ero allibito, ma inizialmente anche lui, tant’è che l’aveva lasciata. Ma dopo un giorno sono tornati assieme. Tre sabati fa poi lui mi ha chiamato per dirmi che la storia era finita. Me l’ha giurato sul nipote e mi ha chiesto di non metterlo più in mezzo a tutto questo. Anzi, mi ha detto pure: ‘Qualche volta ti vengo a trovare a Napoli così ne parliamo da vicino!’”. Nicola spiega che, nonostante la situazione, non voleva vuotare il sacco. Sara e la sua famiglia lo avevano convinto a non divulgare il tutto. “Poi però sono successe altre cose più gravi – prosegue -, come il fatto che Vittorio ribadisse sui social che sono un cornuto, dando di conseguenza della poco di buono alla sua fidanzata. Quindi se non la difendeva lui, perché dovevo farlo io, dopo essere stato trattato a pesci in faccia e dopo aver ricevuto dei giuramenti su mio papà che non c’è più? […] In più era stata accompagnata in macchina fino a Torino dal padre che fino a poco prima pensavo mi volesse bene come un figlio […] E lì ho deciso di non trattenermi più”. Per Panico si profila così una situazione da punto a capo: “So che con quel gesto ho ferito Sara, ma penso che il male più grande se lo sia fatto da sola. Ora voglio partire proprio da questi errori […] in fondo penso di meritarla anch’io un po’ di felicità!”. Si giunge così agli insulti alla Affi Fella e alla fuga degli sponsor dopo lo scoppio del caso.

“Ho rivisto Sara, è dimagrita e sciupata”

“Io e Sara abbiamo sbagliato. Però un accanimento come quello che ho visto nei suoi confronti mi sembra esagerato. Ho visto che hanno avuto da ridire tutti, in primis gente che ha fatto addirittura molto di peggio. Solo che è stata più brava a nascondersi. Spero per lei che possa fare tesoro di quello che è successo e che torni felice”. I due si sono visti di recente? “L’ultima volta che l’ho vista è stato venerdì in un supermercato. Penso che già guardare i miei occhi sia stato troppo per lei, tant’è che sarà stata questione di pochi attimi, abbiamo distolto lo sguardo e ce ne siamo andati via ognuno per i fatti propri”. A rivederla qual è stata la reazione? “Mi ha fatto l’effetto che può fare una ragazza a un ex fidanzato deluso che […] si è trovato con in mano un pugno di mosche. Non nascondo che mi ha fatto anche un po’ di rabbia […] Ho visto le foto al centro commerciale, me le hanno mandate in tanti. Avevo notato anche io stesso il giorno precedente il suo dimagrimento e il suo essere particolarmente sciupata (tra l’altro, ne approfitto per chiedere a chi legge di non mandarmi più segnalazioni o immagini che la riguardano, per favore)”.