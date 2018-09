Vittorio Parigini Instagram: che fine ha fatto l’account del fidanzato di Sara Affi Fella

Le nuove rivelazioni emerse ieri durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne hanno messo decisamente in cattiva luce Sara Affi Fella. L’ex tronista, che durante il suo percorso nel programma si professava single ma in realtà era fidanzata con Nicola Panico, è stata sommersa dalle critiche. Gli attacchi del web, però, erano già iniziati diversi giorni fa. Quando i fan della trasmissione hanno iniziato a sospettare che lei e Panico nascondessero qualcosa, difatti, non ci sono andati certo leggeri con i commenti. In più occasioni, tuttavia, a prendere le difese di Sara c’aveva pensato Vittorio Parigini, il suo attuale fidanzato.

Il calciatore, nello specifico, sui social si è sempre schierato dalla parte di Sara Affi Fella. Nelle ultime ore, però, dopo aver difeso la sua relazione a spada tratta, Vittorio ha preso una decisione che non è di certo passata inosservata. Parigini, dopo essersi speso in lungo e in largo a favore di Sara, ha infatti disattivato il suo profilo su Instagram. Non sappiamo cosa o chi l’abbia spinto a farlo. Il ragazzo potrebbe aver deciso di prendersi una pausa dai social per evitare di essere travolto da certe polemiche, soprattutto per via della sua carriera calcistica, sempre più in ascesa.

Uomini e Donne, Sara e Nicola fidanzati durante il Trono: l’ex tronista si scusa

Intanto, pochi minuti fa, sono anche arrivate le scuse di Sara Affi Fella. “Non esiste nessuna giustificazione né scusante” ha scritto infatti l’ex tronista su Instagram. “Ho sbagliato” ha poi aggiunto la stessa “Mi assumo le conseguenze e chiedo scusa a tutti. Solo una cosa, la mia famiglia in tutto questo non c’entra assolutamente nulla”. Alla luce di quanto emerso, però, il web sembra ancora restio nei confronti della ragazza.