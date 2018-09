Uomini e Donne: Sara Affi Fella chiede scusa ai fan dopo la registrazione, Nicola Panico fa chiarezza su quanto raccontato in puntata dalla redazione

Domenica ricca di colpi di scena quella di ieri per i fan di Uomini e Donne. Durante la registrazione del Trono Classico, infatti, Maria De Filippi ha aperto il capitolo Sara Affi Fella e Nicola Panico, invitando la redazione a fare chiarezza sugli ultimi avvenimenti. Come emerso dalle prime anticipazioni, e come il web sospettava da diverso tempo, Sara e Nicola stavano insieme durante il Trono. I due, quindi, non si sarebbero mai lasciati dopo Temptation Island. Perché hanno fatto tutto questo? Pare che la Affi Fella voleva usare Uomini e Donne come trampolino di lancio. Il suo percorso come tronista, infatti, le avrebbe permesso di raggiungere la popolarità necessaria per avviare la sua carriera. Continuare a lavorare nel mondo della moda, in questo modo, sarebbe stato molto più facile per lei. Nicola, in tutto questo, sarebbe stato suo complice. La coppia inoltre, come spiegato durante la registrazione, continuava a vedersi regolarmente durante il Trono. In puntata, infatti, Claudio della redazione ha raccontato anche di come l’ex tronista e il fidanzato fossero riusciti a fare tutto questo per tutta la durata del Trono senza mai essere scoperti.

Panico, in particolare, per andare a trovare Sara lasciava la sua macchina lontano da casa di lei dove, puntualmente, veniva recuperato dai genitori della Affi Fella che lo facevano nascondere in macchina e lo portavano a casa con loro. La verità emersa ha decisamente fatto infuriare il pubblico di Uomini e Donne attivo sui social che, nelle ultime ore, non ha certo risparmiato critiche ai diretti interessati. A queste persone, forse sperando di recuperare un po’ la situazione, Sara allora ha fatto le sue scuse pochi minuti fa. La Affi Fella, infatti, ha deciso di rompere il silenzio con una storia su Instagram dove, per la precisazione, ha scritto: “Non esiste nessuna giustificazione né scusante. Ho sbagliato, mi assumo le conseguenze e chiedo scusa a tutti. Solo una cosa, la mia famiglia in tutto questo non c’entra assolutamente nulla”.

Uomini e Donne, emerse nuove verità su Sara Affi Fella durante la registrazione del Trono Classico: Nicola Panico fa delle precisazioni

Sempre durante la registrazione di ieri, è raccontato un altro aneddoto su Sara e Nicola. In questo caso, però, coinvolto a sua insaputa è stato anche Luigi Mastroianni. Come molti sapranno, quest’ultimo, a seguito delle prime incomprensioni con Sara, dopo la scelta si è presentato a casa di lei per chiarire. La madre di Sara, il giorno della sua improvvisata, pare avesse addirittura invitato il ragazzo a entrare in casa. Tutto, però, sarebbe stato fatto pro forma. Il motivo? Nicola quel giorno si trovava a casa della Affi Fella e, per non farsi vedere da Mastroianni, si sarebbe nascosto nell’armadio. Questa parte del racconto, però, è stata in queste ore smentita da Panico. Sul nostro profilo Instagram, infatti, l’interessato ci ha fatto sapere di non aver mai fatto una cosa del genere.