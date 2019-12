Uomini e Donne, Samuel finge di essere Juan Luis: scherzo terribile a Simonetta

Samuel Baiocchi finge di essere Juan Luis con Simonetta: cosa è successo a Uomini e Donne

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne pubblicate dal Vicolo delle news hanno avuto come protagonista anche Samuel Baiocchi, anche se il suo comportamento, a dire il vero, è rimasto pressoché inosservato e non ne ha parlato ancora nessuno. A cosa facciamo riferimento? Al fatto che Samuel, forse per vedere se la sua corteggiatrice Simonetta sarebbe stata al gioco, le ha mandato un messaggio anonimo fingendo di essere Juan Luis Ciano, che intanto ha finito il suo percorso a Uomini e Donne nel peggiore dei modi. Sì, avete letto bene: Samuel ha finto di essere qualcun altro per mancanza di fiducia nei confronti della persona che stava frequentando. In realtà il Vicolo delle news non dà ulteriori spiegazioni su quanto accaduto e si limita a parlare di scherzo; ci sembra strano tuttavia che Baiocchi si sia comportato così senza doppi fini. Staremo a vedere!

Uomini e Donne, Samuel chiude con le corteggiatrici: un altro buco nell’acqua dopo Anna Tedesco

Di certo Simonetta non ha gradito affatto il suo comportamento, ed è per questo che ha deciso di chiudere nonostante lui fosse intenzionato a continuare. Non si tratta neanche della prima rottura: anche con Arianna infatti Samuel ha voluto mettere un punto perché non ha provato niente durante la loro conoscenza. Dopo Anna Tedesco, che sembrava davvero piacergli, sembra non esserci pace insomma per l’ex di Elga Profili che molti anni fa era uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over. E non è finita qui perché in puntata ne son successe di cose, e non solo a lui!

Le altre anticipazioni su Uomini e Donne Over: Jean Pierre di nuovo al centro dello studio

Altro protagonista della puntata di Uomini e Donne è stato Jean Pierre Sanseverino che ha deciso di chiudere con Aurora perché non provava alcun sentimento, e poi con Antonella perché non provava attrazione fisica. Si è scatenata una bagarre in studio quando Antonella ha ammesso di essere interessata comunque alla conoscenza: tutti si sono schierati contro la sua decisione perché nessuno ha capito come mai volesse andare avanti nonostante la mancanza di attrazione; i due alla fine hanno deciso di continuare a vedersi ma senza esclusiva alcuna. Ancora una volta è il Trono Over e non quello Classico a regalarci delle gioie!