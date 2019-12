Uomini e Donne Trono Over anticipazioni: Juan Luis va via, è finita con Gemma Galgani

Un’altra relazione è finita male per Gemma Galgani. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di chiudere definitivamente con Juan Luis, il Cavaliere con il quale aveva intrapreso una bella frequentazione qualche mese fa. Nella puntata registrata venerdì 27 dicembre – e che andrà in onda su Canale 5 il 7 gennaio – Gemma si è presentata in studio parecchio arrabbiata e delusa. La Galgani, come rivela il Vicolo delle News, ha detto a tutti i presenti che Juan Luis non l’ha più cercata dopo l’ultima puntata del programma. Si è fatto vivo solo due giorni prima del ritorno in studio e questo ha irritato parecchio la Dama di Torino, che non ha replicato all’ultimo messaggio dell’uomo. Ma non è tutto perché a Gemma non è piaciuta più di tanto la confessione fatta dall’amico di Juan Luis sui social network.

Gemma Galgani chiude definitivamente con Juan Luis al Trono Over

Un amico di Juan Luis ha ammesso su Facebook che l’uomo ha deciso di partecipare al Trono Over di Uomini e Donne solo per vincere una scommessa. Dunque non avrebbe mai provato un reale interesse nei confronti di Gemma Galgani, che è rimasta piuttosto scioccata da questa rivelazione. Juan Luis ha negato tutto nel corso dell’ultima registrazione ma nessuno ha creduto alle sue parole e Gem ha scelto di troncare subito il rapporto. Dalla parte della Galgani si è schierata pure l’opinionista Tina Cipollari, che ha attaccato Juan Luis non risparmiando però frecciatine alla sua storica rivale. Tina ha infatti etichettato Gemma come “la solita zerbina”.

Juan Luis interessato ad Aurora del Trono Over ma lei non ricambia

Dopo l’addio di Gemma, Juan Luis era pronto a conoscere Aurora ma la donna ha rifiutato l’invito ad uscire insieme. Nessun’altra Dama presente si è mostrata interessata a Juan Luis che così, a malincuore, è stato costretto ad abbandonare il programma di Maria De Filippi. Solo un arrivederci o un addio definitivo?