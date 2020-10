Uomini e Donne, Sammy a ruota libera: Giovanna, l’ex moglie e Raselli

Sammy Hassan dopo Uomini e Donne è tornato a parlare del suo percorso con Giovanna Abate. Lo ha fatto ai microfoni di Radio Radio, ospite di Giada Di Miceli nel suo programma Non succederà più. Sammy ha iniziato il suo intervento parlando del suo percorso, che quest’anno è stato particolare visto che c’è stato il lockdown di mezzo e quindi ha sentito Giovanna solo in videochiamata. L’ex corteggiatore ha confermato di aver detto sì perché era preso e incuriosito da Giovanna, seppure tra loro ci siano stati diversi litigi. Pure abbastanza forte. Ha voluto darsi la possibilità di vivere la loro storia fuori dagli studi e senza le telecamere, senza barriere. Voleva scoprire se senza le limitazioni del programma sarebbero sparite le incomprensioni ed è iniziata la loro conoscenza. I litigi però sono aumentati, anziché diminuire, come ha detto lo stesso Sammy.

Sammy Hassan parla di Giovanna: “L’ho lasciata io, continuo litigare fino a sfinimento”

“Non è andata come mi aspettavo io e come si aspettava lei”, ha aggiunto. I fan anche avrebbero voluto un finale diverso e ancora oggi gli scrivono di essere increduli, ma lui ha deciso di rompere pensando al suo bene. Giada ha quindi chiesto se è stato lui a chiudere: “Sì, ho lasciato io Giovanna”, ha risposto lui. Il suo “sì” a Uomini e Donne è stato dettato dal lato estetico, dal suo modo di coinvolgere le persone e dalla sua intelligenza, e anche dal suo modo di essere dolce. Un po’ testarda, ma lo è anche lui. E perché ha deciso di mettere la parola fine? Questa la sua risposta: “Il continuo litigare su ogni cosa ti porta allo sfinimento. Non posso passare le giornate a litigare con Giovanna mettendo da parte quelle che sono le mie priorità. Il mio obiettivo numero uno è la serenità di mio figlio”.

Uomini e Donne, Sammy in confidenza: “Con Giovanna era una conoscenza”

Non ha intenzione quindi di passare le giornate a litigare al telefono con una fidanzata, che sia Giovanna o un’altra, e poi riversare il nervosismo sul figlio. Litigavano su tutto, ha specificato ancora, ma principalmente la sua gelosia e la sua pesantezza. Non è che proprio lo controllava, ma chiedeva: questo è il verbo che ha usato Sammy. “Per me era una conoscenza, non è stata una vera storia d’amore. Di sicuro non era la persona adatta a me”, ha però specificato. I fan hanno inviato le loro domande a Radio Radio e in molti avrebbero voluto sapere da Sammy se fosse innamorato di Giovanna, ma la risposta è chiaramente scontata visto ciò che ha detto: non era innamorato.

Sammy dopo Uomini e Donne: il rapporto oggi con Giovanna e con l’ex moglie

Ovviamente non è stato contento di questo finale: “Non ho fatto i salti di gioia quando l’ho lasciato, è un fallimento per entrambi”. Sulla reazione di Giovanna, invece, Sammy ha detto che col senno di poi è facile dire che l’ha presa in giro e che era solo in cerca di business, ma lui ha chiarito che non è così. I due non hanno più un rapporto oggi, era chiaro già durante il confronto a Uomini e Donne. Oggi Sammy è single, non è tornato con l’ex moglie: “Sono stato accusato di qualsiasi cosa, ma non sono parole mie. Non è così assolutamente”. Se dovesse trovare una persona con cui sta bene non la nasconderebbe di certo, per cui se dovesse fidanzarsi lo verremo a sapere! Oggi non sa se accetterebbe il trono, forse sì forse no, perché ha bisogno di dedicarsi a ritrovare sé stesso.

Sammy Hassan e il chiarimento su Giulio Raselli dopo la frecciatina

Giada poi ha chiesto spiegazione a proposito della frecciatina a Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Quando si sono lasciati, infatti, ha pubblicato una storia in cui ha scritto che quando si sputa in cielo poi ti torna in testa. Come mai? Si aspettava che finisse tra loro? Non è così: “Il punto non è la storia di Giulio o la mia. Io non ho mai seguito la loro storia, non è che meritasse che finiva la storia. Ma se parli male di qualcuno poi ti torna indietro”. Giulio infatti ha commentato la fine della storia tra Giovanna e Sammy dicendo che almeno lui era innamorato e non si è lasciato dopo quindici giorni. “Ha sparlato e gli è tornato indietro”, ha aggiunto infine. Ha precisato quindi che non è di certo felice che sia finita tra Giulio e Giulia, ma il concetto è un altro. Sammy intendeva dire infatti che bisogna evitare di parlare degli altri, perché il karma conosce bene la sua strada.