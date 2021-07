Uomini e Donne, Samantha e Alessio all’attacco: è scontro al veleno

Nuovo battibecco social tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola in queste ultime ore. Su Instagram l’ex coppia nata a Uomini e Donne si lascia andare a qualche frecciata, che non passa di certo inosservata. Questo loro comportamento delude non poco il pubblico che ha creduto tanto nella loro storia d’amore. I due non evitano lo scontro a distanza, utilizzando i social, e non mancano le critiche reciproche.

Il tutto sembra aver preso inizio nelle scorse ore. Samantha ha condiviso un messaggio su Instagram, in cui chiedeva ai fan di non inviarle le Stories che ritraggono Alessio a Formentera. L’ex tronista voleva far presente che entrambi sono liberi di fare ciò che preferiscono e che non c’è alcuna mancanza di rispetto, visto che ormai non formano più una coppia.

Poco dopo, però, la Curcio ha deciso di cancellare questo messaggio. Il suo gesto non è passato inosservato agli occhi di Alessio, che ha subito commentato la questione. L’ex corteggiatore ammette apertamente di volersi divertire e di essere libero di fare ciò che vuole. Detto ciò, manda una chiara frecciatina a Samantha, affermando che a lui non va “di spiattellare tutto su Instagram”.

Poi continua: “Qualcun’altro magari mette le Stories, poi le toglie, parla di rispetto, parla di tante cose”. È chiaro il suo riferimento all’ultimo gesto di Samantha. Inoltre, pare riferirsi anche al momento in cui l’ex tronista ha annunciato pubblicamente la fine della loro storia d’amore, senza prima avere un confronto faccia a faccia tra loro.

Detto questo, Ceniccola sottolinea che si trova in vacanza e vuole divertirsi: “Quindi non rompetemi i co…ni”. Poco dopo, dichiara di non voler fare polemica: il suo intento è solo quello di chiarire questo punto. “A che devo dare importanza? Guardate che mare, le chiacchiere stanno a zero”, conclude.

Ed ecco che non tarda ad arrivare la risposta dell’ex tronista di Uomini e Donne. Spiega che, nella serata di ieri, ha ricevuto le Stories di Alessio che si trovava in discoteca a Formentera, con i vari commenti dei fan.

Ha chiesto, appunto, a loro di non inviarle più questi messaggi, in quanto ognuno è libero di fare ciò che vuole. Ma ora spiega di aver poi riflettuto sul fatto che questo suo messaggio potesse alimentare le dinamiche social, che a lei non piacciono.

Pertanto, ha cancellato per questo motivo la Storia in questione. “Non arrivo a capire che queste cose portano ad altre cose”, dichiara Samantha. Fa presente che, in questo periodo della sua vita, ha tante altre cose da fare che stare a dare spiegazioni su Instagram. Risponde ad Alessio, affermando di non aver bisogno “di spiattellare” tutto e poi continua, facendogli una richiesta.

“Se sono arrivata a farlo è perché è stato impossibile fare diversamente. Quindi, quando poi vorrai spiegare del perché siamo dovuto arrivare a tanto, io sarà ben felice di ascoltarti”

Conclude, facendo presente che Ceniccola è ora un ragazzo single, libero di fare ciò che vuole. Non ha più niente da aggiungere “da ora fino all’anno del Mai”. Si dichiara serena per la persona che è e per la verità che fa parte della sua giornata.

Sarà davvero finito qui lo scontro tra Samantha e Alessio dopo la rottura? Dalle loro parole si intuisce che entrambi abbiano intenzione di non tornare più sulla questione. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, si sa!