Uomini e Donne, Salvatore e Teresa ancora contro Maria De Filippi: il post

Uomini e Donne, Salvatore e Teresa pungono ancora Maria De Filippi: il post sulla lite tra la conduttrice e Filippo Bisciglia

Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia pungono nuovamente Maria De Filippi. L’ex tronista di Uomini e Donne e suo marito, come è ormai noto, hanno avuto degli attriti con la conduttrice di recente. E nelle scorse ore sono tornati a lanciare stoccate alla moglie di Maurizio Costanzo. Lo spunto per pizzicarla è giunto dalla lite che ieri Queen Mary ha avuto con Filippo Bisciglia durante la seconda puntata di Amici Celebrieties, talenti show in onda su Canale 5. Di Carlo, dopo aver visto la baruffa verbale, si è precipitato su Instagram postando una Stories assai eloquente.

“Filippo Bisciglia è stato diffidato in diretta tv”, ha scritto ironicamente Di Carlo a proposito dello scontro che ha visto protagonisti il fidanzato di Pamela Camassa e la De Filippi. Il riferimento è palesemente alla presunta diffida che Teresa avrebbe ricevuto qualche mese fa dal programma UeD dopo le dichiarazioni rilasciate a mezzo social; dichiarazioni in cui ha attaccato senza andar per il sottile Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria. Sulla vicenda oggi è calato il silenzio e non si è ancora capito se la diffida sia davvero giunta alla Cilia oppure no.

Uomini e Donne, Teresa Cilia: “Le persone non si trattano in questa maniera, bisogna avere un po’ più di rispetto”

Teresa Cilia, nella giornata odierna, ha postato una serie di Stories, parlando di rispetto ed educazione. Un passaggio del suo discorso così ha recitato: “Ormai in tv si vede di tutto e di più […] Perché le persone non si trattano in questa maniera, bisogna avere un po’ più di rispetto per la persona, a prescindere dal torto e dalla ragione“. Nessuna menzione esplicita alla lite andata in onda ad Amici Celebrities. Tuttavia, si può ipotizzare che quell’“ormai in tv…” faccia riferimento a quanto accaduto ieri. Nessun dubbio invece sulla stoccata di Di Carlo: in quel caso il destinatario del messaggio è stato più che chiaro.