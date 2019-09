Maria De Filippi litiga con Bisciglia ad Amici: Temptation Island è a rischio?

Amici Celebrities: perché hanno litigato Maria De Filippi e Filippo Bisciglia

La seconda puntata di Amici Celebrities è stata all’insegna della polemica e della lite. A battibeccare la conduttrice Maria De Filippi e il concorrente Filippo Bisciglia. Il componente della Squadra Bianca capitanata da Giordana Angi si è lamentato in più di un’occasione di alcune presunte irregolarità nella gara. A detta dell’ex concorrente del Grande Fratello le parti cantate da lui sarebbero più brevi di quelle di Francesca Manzini, l’attrice e comica della Squadra Blu guidata da Alberto Urso. La produzione del programma di Canale 5 ha però calcolato i tempi e non ha riscontrato alcuna differenza tra i due partecipanti. La moglie di Maurizio Costanzo non ha apprezzato le accuse mosse da Bisciglia e ha difeso il suo gruppo di lavoro.

Maria De Filippi contro le dichiarazioni di Filippo Bisciglia

“Qui dietro lavorano 300 persone con me. Io difendo la mia squadra di lavoro e non ho problemi a litigare con te pubblicamente, anche se siamo amici e ti voglio bene”, ha replicato seccamente Maria De Filippi. Filippo Bisciglia si è limitato a ringraziare ammettendo di aver sbagliato. “Grazie, ho contato male i tempi”, ha tagliato corto il romano. Ma questo non è stato un caso isolato: a inizio puntata è stato mostrato un video in cui Bisciglia ha criticato pesantemente Emanuele Filiberto di Savoia della Squadra Blu. “Voglio spiegare cosa si è visto”, ha provato a chiedere Filippo. “Cosa c’è da spiegare? Lo abbiamo visto”, ha controbattuto la De Filippi. “Maria non mi fai parlare”, si è poi lamentato Bisciglia. Dura la risposta della presentatrice Mediaset: “Non è vero, ti faccio sempre parlare. Hai parlato per sette minuti”.

Il pubblico di Amici Celebrities dalla parte di Maria De Filippi

La querelle tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia ha infiammato il web. La maggior parte dei telespettatori si è schierata dalla parte della padrona di casa e il compagno di Pamela Camassa è stato oggetto di numerose critiche. E in molti hanno ipotizzato una probabile sostituzione di Bisciglia a Temptation Island, il docu-reality che lo ha lanciato come conduttore e che è prodotto proprio dalla De Filippi…