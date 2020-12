Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio si sono lasciati. Dopo giorni di indiscrezioni, rumors e spifferi è arrivata la conferma dall’ex tronista di Uomini e Donne che su Instagram, come riferisce Fanpage.it, ha risposto a un fan annunciando che la sua relazione si è conclusa, oltre a pubblicare una Stories circa la sua vita privata. Il deejay ha inoltre replicato alle voci recenti del gossip che hanno parlato di tradimenti da parte di Alessandra nei suoi confronti. Il chiacchiericcio attorno all’ex coppia si è fatto ancor più rumoroso dopo le esternazioni rilasciate da Karina Cascella, ex di Angelucci e oggi sua amica (i due hanno anche una figlia, Ginevra).

Salvatore, nonostante fosse ormai piuttosto chiaro e palese che la sua storia con la Gallocchio fosse finita su un binario morto, fino ad ora non aveva mai confermato la rottura. Adesso invece lo fa. Non solo: replicando a un fan sui social ha anche risposto ai sussurri ‘rosa’ di presunti tradimenti subiti da parte di Alessandra: “Ok, io e Ale ci siamo lasciati, come sapete, perché abbiamo avuto una forte crisi, come tutte le coppie di questo mondo. Sicuramente non dovuta alle cose che ho letto”.

L’ultima parte dell’intervento sembra allontanare le voci di presunte violazioni relative alla fedeltà, di cui si è molto chiacchierato in questi ultimi giorni. Al di là del tema tradimenti, qualcosa si è rotto e qualcosa è successo. A tal proposito restano piuttosto curiose e misteriose le parole di Karina, la quale ha parlato in termini assai netti e decisi contro Alessandra.

Uomini e Donne, Karina Cascella e Alessandra Gallocchio, un’amicizia andata in frantumi

Prima di trattare il tema amicizia conclusa tra la Cascella e la Gallocchio, è opportuno tracciare il quadro ‘familiare’ tra Salvatore e la stessa Karina. L’ex coppia dopo il naufragio sentimentale è rimasta in ottimi rapporti. Non solo: oltre a remare nella stessa direzione per non far mancare nulla alla figlia Ginevra, sia l’ex tronista sia l’opinionista di Barbara d’Urso sono amici (si, ci sono, per fortuna, anche ex che coltivano legami amichevoli dopo la separazione).

Così Karina, oltre a continuare a voler bene ad Angelucci, aveva stretto una forte amicizia con Alessandra. Nell’ultimo periodo però le cose sono precipitate con tanto di lite e recisione di qualsivoglia legame tra le due donne. La Cascella a chi le ha domandato nei giorni scorsi la causa dell’allontanamento dalla Gallocchio ha spiegato:

“Risponderò a questa domanda una sola volta e poi vi chiedo la cortesia di non chiedermi più nulla di questa persona. Già è tutto molto difficile in questo momento. Alessandra non fa più parte delle nostre vite. Per tutti noi è stata la delusione più grande”.

Sono state queste dichiarazioni che hanno fatto pensare che Angelucci e Alessandra si fossero lasciati in modo alquanto turbolento. Restano al momento ignoti i motivi reali che hanno messo fine alla love story.