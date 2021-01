Uomini e Donne Salvatore Angelucci e Gallocchio, colpo di scena: il gossip

Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci, aria di riappacificazione. Pare che l’ex tronista di Uomini e Donne e la giovane, dopo aver attraversato un momento di profonda crisi, culminato con l’addio, abbiano ritrovato il filo del ‘discorso d’amore’. Nelle scorse ore alcune mosse social sia del deejay sia della donna hanno mostrato che con ogni probabilità un riavvicinamento è in corso. Angelucci ha postato sulle sue Stories Instagram uno scatto, immortalando una cena per due a base di hamburger e patatine. Chi gli ha fatto compagnia? Sembra proprio che con lui ci fosse Alessandra, che, sempre tramite Stories, ha divulgato un’istantanea che riprende un braccio tatuato. E quel braccio, a scanso di equivoci, è quello di Salvatore.

Circa un mese fa, l’ex volto di UeD spiegava ai propri followers che la love story era giunta al capolinea, dichiarandosi single. Dall’altro lato, circa eventuali tradimenti da parte di Alessandra, tagliava corto, rigettando le insinuazioni circolate e specificando che le cause della rottura erano da imputare a delle incomprensioni. Nessun altro dettaglio è stato raccontato a riguardo della fine del rapporto. Ma perché si è parlato di tradimenti? Le tambureggianti voci in tal senso sono emerse dopo un intervento di Karina Cascella, ex storica di Angelucci nonché ex amica della Gallocchio. Amicizia che è giunta al termine proprio nelle scorse settimane.

“Alessandra non fa più parte delle nostre vite. Per tutti noi è stata la delusione più grande”. Così Karina circa un mese fa a chi le domandava del suo rapporto con la Gallocchio. Una presa di posizione ferrea e dura, che lasciava poco spazio a interpretazioni di sorta. Ricordiamo che la Cascella, dopo che la sua storia d’amore con Salvatore è giunta al capolinea, ha mantenuto con lui un ottimo rapporto di stima e affetto.

Dopo le parole rilasciate dall’opinionista in forza a Barbara d’Urso si sono scatenate le chiacchiere su presunti tradimenti di Alessandra nei confronti di Salvatore. In effetti mai nessuno ha parlato di simili mancanze di rispetto. Al netto di tutto ciò, pare che tra il deejay e la giovane sia tornato il sereno. Chissà come la prenderà la Cascella…