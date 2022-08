Uomini e Donne, Sabrina Ghio si è sposata: le foto col marito Carlo

Sabrina Ghio si è sposata! Dopo la nascita della piccola Mia, l’ex tronista di Uomini e Donne e il compagno Carlo sono convolati a nozze. La proposta è arrivata tempo fa, in Puglia, la stessa terra che hanno scelto per unirsi in matrimonio. Prima del grande passo, però, sono diventati genitori di Mia. La piccola è venuta al mondo nei primi giorni di giugno, per essere precisi il 7 giugno 2022, e ha partecipato oggi al matrimonio di mamma e papà. Sabrina ha anche un’altra figlia, Penelope, nata da una precedente relazione ed è la sua ombra: sono inseparabili!

Nei giorni scorsi la neo sposa ha raccontato come si sarebbe svolto il suo matrimonio. Oggi Sabrina Ghio e Carlo si sono sposati in comune, sabato invece ci saranno i festeggiamenti in grande. Già ieri sera in realtà amici e parenti hanno festeggiato gli sposi con una serata piena di sorrisi, allegria e amore. Ieri sera ha parlato ai suoi follower, ammettendo che quasi non le sembrava vero che il grande giorno fosse arrivato. E invece così è stato, adesso bisognerà aspettare un paio di giorni per vedere come ha organizzato la festa.

Sabrina Ghio ha sposato Carlo con una cerimonia civile, ha indossato un abito corto bianco con una rosa enorme in vita. Capelli sciolti e un enorme bouquet tra le mani. Lo sposo invece si è vestito di blu, senza cravatta o papillon. Dopo il sì si sono scambiati un lungo bacio, stretti in un abbraccio, felicissimi di avere finalmente la fede al dito. Ed è proprio la fede che hanno mostrato nella foto scelta da Sabrina per celebrare sui social le nozze. “Marito & Moglie 25.08.22”, ha scritto semplicemente, insieme alla foto delle loro mani che indossano la fede. Il matrimonio, così come i festeggiamenti, è stato organizzato in Puglia.

Sono stati già in tantissimi ad aver fatto gli auguri all’ex ballerina di Amici, così come sono tanti adesso a voler scoprire cosa ha organizzato per la festa. Il matrimonio di Sabrina Ghio e Carlo proseguirà infatti nei prossimi giorni: la prossima tappa, l’ultima, è in programma il 27 agosto con la grande festa!