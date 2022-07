Sabrina Ghio, svelati i dettagli del matrimonio: dove e quando si sposa

La ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato via Instagram Stories la data precisa delle nozze con il compagno Carlo

Fiori d’arancio in arrivo a brevissimo per Sabrina Ghio. Non che la notizia del matrimonio dell’ex tronista di Uomini e Donne sia di per sé completamente nuova per i suoi follower. Eppure, nelle scorse ore, con lo svelamento definitivo della data precisa del grande evento, tutto ha iniziato ad apparire ancor più vicino e concreto.

Che Sabrina Ghio sarebbe convolata a nozze con il suo storico compagno Carlo Negri già si sapeva, così come era noto il mese del matrimonio, agosto di quest’anno. Al puzzle però mancava fino ad oggi ancora un pezzettino, il giorno preciso delle nozze, che a quanto pare è stato fissato al prossimo 27 agosto.

Questo (come riportato anche da Isa e Chia) è quello che Sabrina Ghio ha confermato di recente via Instagram Stories, rispondendo alle domande e alle curiosità dei suoi seguaci tramite il classico box Instagram. Tra l’altro, l’ex volto di Uomini e Donne ha anche rivelato che il matrimonio si celebrerà in Puglia, regione a lei molto cara.

Proprio in Puglia, infatti, era avvenuta la romantica proposta di matrimonio da parte di Carlo Negri, lo scorso agosto. Il dolce momento era stato immortalato in video e le romantiche immagini filmate presso la Masseria Torre Coccaro erano poi finite sul profilo Instagram della soubrette, che in molti ricorderanno anche per la sua partecipazione ad Amici. L’arrivo del tanto atteso anello era tra l’altro giunto dopo un momento molto difficile per la Ghio, che ha dovuto affrontare un processo tumorale in fase iniziale.

Sabrina Ghio sarà sposa da mamma bis

La soubrette salirà all’altare, dunque, a pochissimi mesi dalla nascita della sua secondogenita. Il 7 giugno scorso, infatti, Sabrina Ghio e il suo Carlo hanno accolto al mondo la piccola Mia, che parteciperà al matrimonio della madre ancora in fasce.

La nascita della figlia di Sabrina Ghio e Carlo è per la coppia un sogno diventato realtà, dopo che i due hanno dovuto affrontare ben tre aborti spontanei. Al matrimonio, ovviamente, dovrebbe partecipare anche la primogenita della ex ballerina, Penelope, nata dalla relazione con l’ex marito Federico Manzolli. Top secret, almeno per il momento, la location precisa dove le nozze verranno celebrate.