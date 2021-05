Uomini e Donne Sabina vuota il sacco su Claudio: la scelta della redazione

Sabina Ricci dopo la rottura con Claudio Cervoni rompe il silenzio. L’ex dama di Uomini e Donne racconta la sua versione dei fatti e ci va giù anche pesante. Risponde alle accuse ricevute dall’ex cavaliere attraverso una lunga intervista su PiùDonna. Qui ammette che inizialmente per lei è stata dura, in quanto non si aspettava che ci sarebbe stato un addio. Delusione, amarezza e tristezza sono le parole da lei usate per descrivere il momento che ha vissuto a causa della rottura. Sabina racconta di essere stata contattata da una persona, che l’avrebbe messa in guardia da Claudio. Inizialmente non ha dato peso a questi messaggi, di cui possiede anche le prove. Ma ricorda il momento in cui lei e Cervoni si sono allontanati durante il percorso nel programma.

“Probabilmente era proprio a causa di questa persona”, dichiara oggi Sabina. Confrontando le date, ha compreso che questa donna faceva ancora parte della vita di Claudio. Quando si sono lasciati, pare che l’ex cavaliere sia stato con questa persona, tanto che l’avrebbe trattata con freddezza. A una settimana di distanza dalla loro uscita da Uomini e Donne, Sabina ha iniziato a ricevere questi messaggi. Ha così capito il motivo per cui in trasmissione si era allontanato da lei. Sembra che l’ex dama gli abbia fatto presente i suoi dubbi e lui avrebbe dato alcune risposte.

“Lui mi ha detto che c’era questa donna, ma che non era niente di serio e si erano visti poche volte. Poi mi ha detto che la nostra relazione è iniziata davvero quando si è seduto davanti a me la seconda volta”

Sabina Ricci ammette di aver parlato con questa donna: pare che Claudio sia stato contemporaneamente con entrambe. Conferma comunque il fatto che ha avuto momenti in cui si chiudeva, in quanto era triste per l’imminente partenza di Claudio. Non solo, pare che l’ex cavaliere non le trasmettesse sicurezza. Alcuni dettagli le hanno poi fatto capire che Cervoni non aveva le sue stesse intenzioni. Si è arrabbiata parecchio di fronte alle dichiarazioni fatte da Claudio, che l’ha definita “aggressiva”.

Su questo punto ci tiene a precisare che la sua era gelosia, scaturita da ciò che aveva saputo sulla storia che Claudio avrebbe vissuto con l’altra donna. Non è stato facile per lei accettarlo e aveva appunto bisogno di tempo per metabolizzare. La decisione di chiudere è stata presa da Claudio, precisa. Fosse stato per lei non avrebbe chiuso, in quanto insieme hanno trascorso “momenti bellissimi”. Nell’ultimo periodo si è sentita esclusa dalla vita di Cervoni, il quale non si è fatto più sentire.

Lui stesso ha confermato di essere sparito per otto giorni, con lo scopo di riflettere su cosa fare. Pare che Claudio abbia poi deciso di bloccare Sabina ovunque. “Non sto bene, sono ancora coinvolta. I sentimenti non passano in un attimo”, nonostante ciò non tornerebbe più al suo fianco. Ed ecco che parla del motivo per cui non è tornata a Uomini e Donne per raccontare quanto accaduto, svelando alcuni dettagli sulla scelta presa dalla redazione.

“Mi hanno detto che non era possibile. Avevo chiesto 5 minuti per spiegare la situazione. Anche perché la sua intervista ha avuto un botto mediatico allucinante. Mi ha fatta passare per una psicopatica e a me non sta bene così. Io avevo tutte le ragioni del mondo per comportarmi come ho fatto. Lui è scappato non perché sono pazza, ma perché non se ne fregava di me”

Non è comunque rimasta male, in quanto è consapevole del fatto che non possa obbligarli a farla entrare in studio. Non sa se tornerà nel programma il prossimo anno e ammette di guardarlo “con molto distacco”. Non rinnega niente e racconta di aver conosciuto persone splendide attraverso questa esperienza. “Lui è stato cattivo perché ha infangato e sminuito il nostro rapporto”, dichiara Sabina su Claudio. Quei messaggi l’hanno distrutta e l’hanno anche resa insicura.

L’intervista rilasciata da Cervoni per spiegare la sua versione sulla fine della loro relazione le ha fatto “accapponare la pelle”. Un epilogo brutto per Sabina, che non sente neanche più di poter piangere per lui.