UeD oggi, Claudio e Sabina tornano in studio dopo l’addio? Le parole di lui

La storia d’amore per i due ex partecipanti del Trono Over è giunta al capolinea: lui torna a parlare di quanto accaduto e del possibile ritorno nel programma

È finita tra Claudio Cervoni e Sabina Ricci dopo Uomini e Donne. Hanno deciso di lasciare il programma dopo una conoscenza travagliata. Lei era apparsa subito molto interessata, ma le incomprensioni hanno più volte causato problemi. Questo è accaduto fino a quando entrambi hanno compreso di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Hanno così fatto sapere ai presenti in studio di essersi ritrovati e, subito dopo, hanno annunciato la loro uscita di scena. Claudio è impegnato con l’apertura di un bar-cornetteria a Pontedera, tra Pisa e Firenze. Per tale motivo, ha fatto notare che non avrebbe potuto prendere parte al programma con continuità.

Di fronte a questa situazione, l’ex dama del Trono Over ha pensato che non avrebbe più avuto senso per lei restare nella trasmissione. Ed è proprio, a questo punto, che Claudio e Sabina hanno lasciato UeD. Hanno tutti espresso pareri positivi nei confronti di questa nuova coppia. Ma ecco che proprio in questi giorni è arrivata la notizia sulla rottura! Ad annunciare l’addio è stato proprio Cervoni, il quale è sceso anche nei dettagli. È stato Claudio a mettere fine alla storia d’amore, in quanto pare che Sabina fosse un po’ troppo gelosa.

Dopo l’annuncio sull’addio, Claudio torna a parlare di quanto accaduto. In una nuova diretta su Instagram, l’ex cavaliere fa sapere che non ha voglia di parlare più della questione. “Quello che dovevo dire l’ho detto”, dichiara Cervoni. Ciò che ora i telespettatori si chiedono è se Claudio e Sabina torneranno in studio per cercare ancora l’amore. Non solo, la redazione potrebbe anche decidere di ospitarli per fare avere loro un confronto di fronte alle telecamere.

Cervoni non tornerà, almeno per il momento, nel programma. Lui stesso confessa che ha degli impegni importanti, visto che sta per aprire una nuova attività. “Non potrei a oggi tornare nel programma”, dichiara Claudio. Cosa farà invece Sabina? L’ex cavaliere non sa quale decisione prenderà la Ricci al riguardo. “Non mi va di parlare di lei”, ribadisce Cervoni, convinto di aver rivelato fin troppo sulla rottura.

Si dice poi dispiaciuto per quanto accaduto e conferma di essere sparito per dieci giorni prima di dire definitivamente addio a Sabina. L’ex cavaliere ammette di essersi preso del tempo per se stesso, visto che stava affrontando una situazione grave in famiglia. In questo arco di tempo ha avuto modo di riflettere e poi, come già è noto, è arrivata appunto la rottura.