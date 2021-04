UeD, è finita tra Claudio e Sabina: “L’ho lasciata io”, i motivi

Claudio e Sabina di Uomini e Donne si sono lasciati. Sembravano essere destinati a stare insieme, invece la storia è già finita a pochi mesi di distanza dalla loro scelta. Si sono trovati, lasciati e poi ripresi, fino a quando Claudio ha chiesto a Sabina di uscire insieme dal programma. Anche perché lui avrebbe lasciato per motivi di lavoro, ma voleva fortemente Sabina al suo fianco. In questi giorni però è arrivata la notizia della loro rottura e oggi è saltato fuori che è stato Claudio a lasciare Sabina. Ha anche svelato tutti i motivi dietro la rottura e lo ha fatto in una intervista per Piùdonna.

Alla base della decisione di Claudio di mettere la parola fine alla storia con Sabina ci sono incompatibilità caratteriali. Per lui la storia è stata bella finché è durata, soprattutto è stata una storia vera. L’ex Cavaliere del Trono Over non dimenticherà mai la loro relazione, ma al momento non riuscirebbe a superare ciò che è successo. Claudio ha svelato perché ha lasciato Sabina:

“Piano piano sono uscite delle cose che a me sono risultate pesanti. […] aveva delle paure, soprattutto della mia partenza e pensava che questa ci avrebbe allontanati. Anche quando la portavo su da me, quando ho fatto l’atto notarile lei è andata via. Mi ha messo il muso, non mi diceva quale fosse il problema, ma si vedeva che lei stava male per questa cosa. Ho percepito la gelosia da parte sua. L’ho lasciata io”

L’uomo ha raccontato di non essere mai stato geloso dei messaggi che riceveva Sabina, al contrario pare che lei invece lo fosse molto. “Era pesante, si ammutoliva per niente”, ha aggiunto al racconto. Sabina era insicura nel rapporto, ma Claudio non riesce a spiegarsi perché. Lui si era preso una pausa dai social e si è preso del tempo per riflettere dopo un evento che lo ha colpito in famiglia. D’un tratto è svanita la complicità che avevano, lui si è allontanato da tutti e ha chiesto del tempo. Un tempo che Sabina pare non abbia rispettato, perché ha contattato più volte il fratello di Claudio.

Questa è la versione dei fatti dell’ex Cavaliere, che però ha ammesso di essere sparito con lei. Nel tempo che si è preso per sé stesso ha anche pensato alla loro storia e ai problemi che avevano a soli due mesi dall’abbandono del programma. Problemi che secondo lui non dovevano esserci, era troppo presto. L’ha lasciata pensando più al futuro che al presente: “Al momento avrei anche potuto sopportare il suo lato caratteriale non compatibile col mio, ma la realtà è che non ci incontriamo”.

Claudio ha fatto una scelta razionale, anche per il bisogno di essere sereno e felice. Non ha voglia di impegnarsi in un rapporto in cui deve affrontare un problema diverso ogni giorno; questo ha spiegato nell’intervista. La reazione di Sabina? “Lei ha una sua idea, dice che glielo avrei dovuto dire prima. Ma io non lo sapevo prima”. Pare che lei si sia messa a piangere e lo abbia contattato, ma lui non ha più risposto ai messaggi. Per ora Claudio non tornerebbe insieme a Sabina per motivi caratteriali, ma mai dire mai: non può sapere cosa succederà col tempo.