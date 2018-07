Uomini e Donne, rottura tra Luigi e Sara: parla Giordano Mazzocchi

Uomini e Donne, Giordano si svela: le parole su Luigi, Sara e la rottura

Giorni di grande tensione per alcuni degli ex protagonisti di Uomini e Donne. I fan della trasmissione di Maria De Filippi hanno puntato il dito contro Sara e Luigi. Come sempre, il pubblico si è diviso a metà. C’è chi crede alle parole di Mastroianni e all’intervista rilasciata al magazine dedicato al programma e chi si fida della Affi Fella. Una cosa è certa, la verità la sanno solo ed esclusivamente i diretti interessati. In attesa di nuovi risvolti, anche Giordano ha sentito il bisogno di intervenire e dire la sua. Il fidanzato di Nilufar Addati ha sempre preferito tenere le distanze del polverone nato in quest’ultimo periodo intorno al suo amico. In ogni caso, ora anche Mazzocchi è arrivato al limite della sopportazione.

Questi giorni se ne sono sentite di tutti i colori. In tanti hanno accusato Luigi di essere andato nello studio del Trono Classico solo per pubblicità. Tra i più cattivi c’è chi è convinto che il bel siciliano faccia finta di essere vicino e di amare le persone diversamente abili per farsi benvolere dalla gente. A fronte di questa pesantissima e tristissima accusa, Giordano ha rotto il silenzio ed è intervenuto in difesa di Mastroianni. Mazzocchi ha pubblicato una storia a dir poco chiara e diretta contro chi punta il dito contro l’ormai ex fidanzato di Sara Affi Fella. A quanto pare, il giovane non ha gradito alcune delle parole che sono state accostate al nome del suo compagno di avventura all’interno dello studio di Maria De Filippi.

Giordano Mazzocchi difende Luigi dopo Uomini e Donne e dopo la orttura con Sara

Mazzocchi sui social è stato molto chiaro. In una Instagram Story scrive: “Non mi sono mai intromesso nella questione Sara e Luigi, se non a quattrocchi con lui, al contrario di altri che hanno preso la palla in balzo pur di stare un po’ al centro dell’attenzione. Solo una cosa volevo dire a quelle persone che hanno il coraggio di dire che usa le persone diversamente abili per scopi che sapete solo voi, sappiate che siete dei POVERACCI.”